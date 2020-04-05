2020-04-06T00:02:00+03:00
Происшествия

Рязанский стрелок объяснил убийство пяти человек самообороной

Конфликт отца двоих детей и компании под окнами завязался из-за шума в вечернее время [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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За убийство двух и более человек Антону из Елатьмы грозит пожизненное заключение.За убийство двух и более человек Антону из Елатьмы грозит пожизненное заключение.Фото: СОЦСЕТИ
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31-летнего экс-сотрудника психоневрологического интерната, отца двух маленьких детей и стрелка, который расправился с шумной, по его мнению, компанией с помощью своего охотничьего ружья, взяли под стражу. Накануне суда, где Антону из поселка Елатьма избрали меру пресечения вечером 5 апреля – спустя сутки после убийства пяти человек, мужчина представил свое виденье произошедшего.

– В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, – отмечают в Следственном комитете России. – Однако он объяснил это якобы необходимой обороной.

Рязанский стрелок объяснил убийство пяти человек самообороной.Видео: СК России

Словесный конфликт между ним и пятью молодыми людьми разгорелся около 22 часов вечера. Троих Антон расстрелял в подъезде. Еще двоих догнал во дворе. Среди жертв стрелка оказались молодая супружеская пара Табуновых (предположительно, женщина была беременна), а также отец трехлетнего ребенка. Как сообщают жители поселка, алкоголиками убитых назвать было нельзя. Антону же приписывают повышенное чувство справедливости и эксцентричность.

Супруги Табунова недавно сыграли свадьбу. Фото: СОЦСЕТИ

Супруги Табунова недавно сыграли свадьбу.Фото: СОЦСЕТИ

– В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавляют в СК. – В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения значительного объема следственных действий материалы уголовного дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области.

У самого Антона остались жена и двое детей. Фото: СОЦСЕТИ

У самого Антона остались жена и двое детей.Фото: СОЦСЕТИ

Всю ночь и в течение дня специалисты работали в подъезде, где состоялась расправа, и опрашивали свидетелей. Назначен ряд экспертиз. Ружье изъято.

За убийство двух и более человек Антону грозит пожизненное заключение.

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Сосед Антона – Виктор – рассказал свою версию происшедшего:

- Я вечером укладывал детей спать. Услышал три выстрела: всерьез не воспринял, подумал, что молодежь петардами балуется. Потом – небольшое затишье, и еще два выстрела. Когда вышел – увидел трех человек без движения. Один лежал боком, двое – лицом в пол (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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