Йога с котами и собаками дома: Как заниматься спортом с животными в условиях самоизоляции

В условиях временной самоизоляции немного сложно заставить себя оторваться от поедания чипсов и просмотра фильмов и сериалов. В какой-то момент нужно резко сказать себе «Стоп». Иначе после после карантина можно и не выйти из дома, застряв в дверном проеме, как Винни-Пух.

Почувствовав, что мышцы уже начали костенеть, а спина ноет от постоянных поз сидя или лежа, я решила, что пора что-то поменять. Поискав в интернете что-нибудь интересное, быстро нашла, что петербургская «Республика кошек и котов» запустила «Онлайн школу кошачьей грации».

Превратите спорт в игру и пообщайтесь с животнымиФото: Лилия КОЗЛОВА

- Как известно, нет животных, более грациозных и философски относящихся к жизни, чем коты. Кто как не кошки с рождения прекрасно знают все секреты растяжки и спокойствия? Будем учиться у них и замурчательного тренера по йоге и большого любителя животных Анастасии Маловой, - говорится в описании уроков.

Это мне подходит, подумала я, глянув на мирно спящую кошку. Коврик на пол, удобная одежда, вперед и с дзеном!

ПОЗА КОШКИ

- Если у вас есть животные, обязательно привлекайте их подкармливайте. В тренировках есть такие упражнения, когда мы используем какие-то кубики или другие предметы, чтобы концентрироваться на них. Но можно делать это с кошками или собаками. Это куда приятнее и успокаивающе, - объясняет тренер по йоге Анастасия Маловая.

Сама по себе тренировка предполагает обычное занятие йогой, с объяснением всех азов, а также, как не скрутить себя в бараний рог так, чтоб потом не разогнуться. Кошки и коты при этом являются отличными компаньонами, с большим интересом наблюдая за попытками человека повторить их непревзойденную растяжку.

Моя кошка по имени Ида тоже с большой охотой подбадривала меня своим ленивым валянием рядом и задавала ритм урчанием. Однако я решила не оставлять ее без дела и более активно использовать ее в тренировке.

Кошка прекрасно помогает качать ягодицы и прессФото: Лилия КОЗЛОВА

Коты все разные, некоторые позволяют из себя хоть косички плести. Но моя дамочка совсем не любитель сидеть на руках. Тем не менее, мне все же удалось использовать кошку. Сказать честно, это здорово увеличивает нагрузку, а также развивает внимательность и ловкость.

Взяв кошку в руки, как львенка в мультике «Король лев», я попыталась исполнить позу война. Выглядит она почти как в мультфильме, когда бабуин показывал животным малыша Симбу. Одной ногой надо сделать глубокий выпад вперед, максимально растягивая мышцы, спину прямо, а руки с котом вверх. Застыв в таком положении следует напрягать все мышцы и растягивать их. Тут уже началась проверка меня на выносливости – мейнкуны весят не менее е килограммов, а то и все 10. Так что ручки то тут задрожали.

Держите равновесие в свечке с кошкой на стопах. Главное - молниеносная реакция, если животное начнет падатьФото: Лилия КОЗЛОВА

Сделать полноценную «свечку» с кошкой на ступнях мне не удалось. Она возмущенно вопила, потому что ноги мои не то чтобы удобный спот для лежания. Что ж, раз она такая непоседа, но зато тяжелая, ее можно прекрасно использовать как утяжелители. 30 приседов с кошкой на руках, 50 выпадов, 40 подъемов бедер в лежачем положении с мурлыкающим тренером на животе. Пот градом, а мышцы приятно начали ныть. Главное, после этого поблагодарить пушистого компаньона и угостить чем-нибудь вкусненьким.

ПОЗА СОБАКА МОРДОЙ ВВЕРХ

Поза - собака мордой вверхФото: Лилия КОЗЛОВА

Если у вас нет кошки, но есть собака, ее тоже можно сделать своим партнером по зарядке. Причем, собака, скорее всего, будет охотнее принимать участие в тренировке. Маленьких песиков можно использовать как и кошек, а вот друзья человека побольше расширяют возможности для физподготовки.

Поза - собака головой внизФото: Лилия КОЗЛОВА

- Агнес (так зовут мою собаку), ко мне! Сидеть! Сейчас займемся растяжкой, - скомандовала я.

Собака радостно прибежала и мигом заняла место на коврике. Какой отличный «снаряд», подумала я и быстро поставила ноги над собакой «домиком», да пошире, чтобы можно сильнее потянуть мышцы и не наступить случайно на хвост.

В упражнении «планка» собака задавала особый стимул. Если я сдамся и рухну вниз, то придавлю Агнес. А этого делать нельзя. Ровно как и с мостиком. Причем, чем больше собака, тем сильнее и выше приходится прогибаться, лучше и качественнее разминая мышцы спины.

Мостик делать над собакой - главное не упасть на любимцаФото: Лилия КОЗЛОВА

Обессилив от нагрузок, я легла для медитации, уютно положив голову на собаку. Ее ровное дыхание и мягкое тепло помоглм мне войти в состояние полного дзена.

Конечно, заниматься спортом дома можно и без животных. Но если есть такая возможность, то надо «ловить ее за хвост». Для себя я поняла, что тренироваться с такой компании намного веселее, даже когда кошка норовит цапнуть за ногу, забирается под коврик, а собака бьет радостно хвостом по лицу из-за перевозбуждения. Главное, что они дарят много позитива, задора и бодрости.

В конце тренировки можно как следует расслабитьсяФото: Лилия КОЗЛОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анастасия Малова – тренер по йоге и онлайн-школы «Кошачья грация»

- Занятия с животными приносят только положительные эмоции. Когда тебе нравятся твои домашние питомцы, то за ними нравится наблюдать.

Всегда сложно заставить себя пойти на коврик, начать заниматься, а если придумать себе какое-то интересное занятие, то это легче дается. Вместе с животными тренировку можно превратить в подобие игры, тогда лень быстрее отступит, а процесс станет увлекательным. Мы часто одушевляем животных, играем с ними. Поэтому привлекать питомцев к спорту – это хороший стимул чтобы начать.

Когда приходят животные, они могут уткнутся носом или потрогать лапками. Они бодрят своим присутствием и помогают не зацикливаться на том, что ты занимаешься спортом, не думаешь том, что плохо сделал упражнение, что не получается, сколько надо еще сделать подходов.

Можно использовать маленькое животное, как добавочный вес. К тому же, собаки часто копируют людей. То есть можно сочетать занятия и дрессуру, что тоже очень полезно.

Животные прекрасно подходят и для медитации. Приятно полежать с котом, когда он мурлыкает, убаюкивает. Животные что-то чувствуют и помогают нам обретать спокойствие и положительные эмоции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771090" frameborder="0"></iframe> Йога с котами и собаками дома: занимаемся спортом с животными в условиях самоизоляции.Лилия КОЗЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо гантелей - греча, вместо штанги - швабра: как я занималась фитнесом онлайн в самоизоляции

Когда, если не в самоизоляции, глядючи сериалы и жуя всякую вкусную всячину, которая еще не стала дефицитной, наесть парочку-другую лишних килограммов? Особенно если о регулярных занятиях в фитнес-клубе, что через дорогу от дома, остается лишь с грустью вспоминать (подробности)