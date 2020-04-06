2020-04-06T10:33:14+03:00
Общество

Количество умерших и выздоровевших от коронавируса на утро 6 апреля 2020 года: Третий человек умер от инфекции

Мы собрали последние новости о смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 6 апреля 2020 годаЧисло зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 6 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пандемия новой инфекции продолжат буйствовать во всем мире. Новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 6 апреля: общее число случаев заражения в городе составило 191 человек. Также уже зафиксировано три смерти. Всего в больнице имени Боткина от вируса лечатся 115 человек: включая жителей Ленинградской области.

- На лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина с подтверждённым диагнозом находится 115 человек – 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области. Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Санкт-Петербурге.

За 4 апреля в Петербурге были зафиксированы 20 новых случаев заражения и четыре выздоровления. Также в городе на Неве зафиксирована третья смерть от инфекции.

В общей сложности, всего зафиксировано 191 случай заражения. Из положительных новостей – выздоровели 32 человека.

Всего в стационаре больницы им. С.П. Боткина с признаками ОРВИ находится 309 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 22 ребенка старше 5 лет. Поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 33 человека, выписано 23 человека.

На карантине находится 8 830 человек. Из них 39 в обсервации, 8 791 на домашнем карантине.

Напомним, что в Санкт-Петербурге продолжается режим самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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