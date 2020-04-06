Появились обновленные данные о ситуации с пандемией в Северной столице. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года составило 35 человек. Теперь количество зараженных в городе с начала эпидемии достигло 226 человек.

- За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом. Еще пять человек заразились в Ленинградской области, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, на утро 6 апреля в Петербурге, в Боткинской больнице находятся 144 пациентов из города на Неве. Еще шесть жителей Ленинградской области также находятся в петербургской больнице.

Число зараженных в Ленинградской области также выросло на 5 человек и составило 61.

Напомним, что за все время пандемии в Санкт-Петербурге выздоровели 32 человека и было зафиксировано три смерти от коронавируса.

В Северной столице с 31 марта и по 30 апреля объявлен режим самоизоляции. Горожанам, особенно старше 65 лет, не рекомендуется выходить из дома. В городе работают только продуктовые магазины, а также магазины первой необходимости, включая аптеки, зоомагазины, а также алкогольные и табачные лавки.