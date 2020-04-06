Четверо мужчин похитили еду у курьера в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге жертвой грабителей стал доставщик еды. Около шести часов вечера в воскресенье, 5 апреля, 32-летний мужчина доставлял заказ, однако плату за него не получил. Пострадавший позвонил в полицию и рассказал, что на него напали четыре человека, который забрали еду и скрылись на автомобиле.

- Курьер заявил, что четыре мужчины на автомобиле «Киа Рио» забрали у него заказ, после чего дали по газам, не оставив ему денег за доставку, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший сразу же обратился в полицию, что помогло оперативно разыскать и задержать грабителей. Наряд правоохранителей обнаружил указанный курьером автомобиль у дома 9 по улице Гончарная.

В машине находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 37 лет, все не работающие. Один из них живет в доме по-соседству рядом с тем, где компания была задержана.

Похищенная еда была изъята. Также у одно из них, 32-летнего мужчины полиция нашла травматический пистолет с патронами. Оказалось, что разрешения у него на оружия нет.

"Голодных" грабителей отправили в отдел полиции, где на них был составлен протокол о хулиганстве.