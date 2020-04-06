2020-04-06T21:07:43+03:00
Звезды

Самоизоляция в культурной столице: Петербуржцы на карантине устроили челлендж, где нужно повторить на фото известные картины

В соцсетях уже полно просто шедевральных интерпретаций «Трех богатырей» и «Любительницы абсента»
Полина ШАНДРАК
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Креативу и позитиву жителей культурной столицы можно только позавидовать. Фото: instagram.com/cabaeva_olga/Креативу и позитиву жителей культурной столицы можно только позавидовать. Фото: instagram.com/cabaeva_olga/
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Когда вся квартира убрана до блеска, белье выстирано и выглажено, а сериалы пересмотрены по десятому кругу, народ начинает думать, как еще развлечься на карантине. И Эрмитаж подбросил петербуржцам идею! Так как сходить в музей и посмотреть на картины великих художников пока не представляется возможным, запустили челлендж #эрмитаждома.

Его суть - воссоздать любимые полотна художников из подручных материалов. Креативные жители города на Неве подошли к этому со всей душой и юмором. В ход пошло все – тазы, платки, туалетная бумага и даже домашние животные.

Фотограф Ирина Брана , как только увидела акцию на просторах Instagram, тут же помчалась воплощать задумку в реальность. Дома у нее, по долгу службы, много разного реквизита: тканей, париков. А из-за карантина многое простаивает. Леонардо Да Винчи "Дама с горностаем"

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Леонардо Да Винчи "Дама с горностаем" и наша с Вилли интерпретация
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- Жажду творить в условиях изоляции приходится утолять всеми доступными способами. На воплощение одной картины уходит примерно час. Весь дом, в порыве творчества, покрывается тряпьем, шпильками, что и наступить негде, - рассказывает петербурженка. - Вместо платьев в дело идут пледы, детские ползунки и полотенца на создание уличных пейзажей, туалетная бумага для средневековых нарядов, а толстый домашний кот на роль горностая с картины Да Винчи. Весело. Юмор спасает в столь непростое время.

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Рене Магритт "Кот в шляпе" и наш эксперимент, закончившийся в духе "ожидание-реальность"
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Обаятельная и фотогеничная 5-летняя Виктория Изюмова – звезда соцсетей с хэштегом #эрмитаждома. Все благодаря ее маме – дизайнеру и иллюстратору Светлане Изюмовой.

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Виктор ВаснецовАлёнушка. 1881Холст, масло Какую картину изобразить следующую?
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- Давно хотела сфотографировать дочь в виде разных дам с картин. И вот на карантине решила, что пора. О челендже узнала позже, - поясняет она. – Время проводим интересно, заодно рассказываю ей о том, что за картина и кто художник.

Фотограф Алина Мартынова любит живопись и «отрывается» творчески на своем супруге.

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Ну что, получилось у нас сделать картину Пикассо Мальчик с трубкой?
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- Это еще один повод для вдохновения. Благодарна, что муж меня в этом поддерживает. Особенно сейчас, когда нет возможности выходить из квартиры и фотографировать других людей, - признается девушка. – Почему Пикассо? Люблю лаконичные и контрастные формы. Хотим сделать еще что-то из арт-деко.

Кликайте в Instagram #эрмитаждома и смотрите, как развлекаются остальные. Возможно, вдохновитесь и сделаете свое произведение искусства. Виктор Васнецов «Три богатыря»

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#tussenkunstenquarantaine #эрмитаждома
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Пабло Пикассо «Любительница абсента»

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Когда очень соскучилась по музеям (или абсенту?) Пикассо 1901 Любительница абсента #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine #музейидетквам
155 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Рембрандт «Флора»

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Эрмитаж у нас дома. #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine #cabaeva_olga #флорарембрант #мадоннасмладенцемподяблонейлукаскранах #изоизоляция
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ИСТОЧНИК KP.RU

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