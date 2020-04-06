Самоизоляция в культурной столице: Петербуржцы на карантине устроили челлендж, где нужно повторить на фото известные картины

Когда вся квартира убрана до блеска, белье выстирано и выглажено, а сериалы пересмотрены по десятому кругу, народ начинает думать, как еще развлечься на карантине. И Эрмитаж подбросил петербуржцам идею! Так как сходить в музей и посмотреть на картины великих художников пока не представляется возможным, запустили челлендж #эрмитаждома.

Его суть - воссоздать любимые полотна художников из подручных материалов. Креативные жители города на Неве подошли к этому со всей душой и юмором. В ход пошло все – тазы, платки, туалетная бумага и даже домашние животные.

Фотограф Ирина Брана , как только увидела акцию на просторах Instagram, тут же помчалась воплощать задумку в реальность. Дома у нее, по долгу службы, много разного реквизита: тканей, париков. А из-за карантина многое простаивает. Леонардо Да Винчи "Дама с горностаем"

brana_art Леонардо Да Винчи "Дама с горностаем" и наша с Вилли интерпретация

- Жажду творить в условиях изоляции приходится утолять всеми доступными способами. На воплощение одной картины уходит примерно час. Весь дом, в порыве творчества, покрывается тряпьем, шпильками, что и наступить негде, - рассказывает петербурженка. - Вместо платьев в дело идут пледы, детские ползунки и полотенца на создание уличных пейзажей, туалетная бумага для средневековых нарядов, а толстый домашний кот на роль горностая с картины Да Винчи. Весело. Юмор спасает в столь непростое время.

brana_art Рене Магритт "Кот в шляпе" и наш эксперимент, закончившийся в духе "ожидание-реальность"

Обаятельная и фотогеничная 5-летняя Виктория Изюмова – звезда соцсетей с хэштегом #эрмитаждома. Все благодаря ее маме – дизайнеру и иллюстратору Светлане Изюмовой.

fox_lana_art Виктор ВаснецовАлёнушка. 1881Холст, масло Какую картину изобразить следующую?

- Давно хотела сфотографировать дочь в виде разных дам с картин. И вот на карантине решила, что пора. О челендже узнала позже, - поясняет она. – Время проводим интересно, заодно рассказываю ей о том, что за картина и кто художник.

Фотограф Алина Мартынова любит живопись и «отрывается» творчески на своем супруге.

lurse Ну что, получилось у нас сделать картину Пикассо Мальчик с трубкой?

- Это еще один повод для вдохновения. Благодарна, что муж меня в этом поддерживает. Особенно сейчас, когда нет возможности выходить из квартиры и фотографировать других людей, - признается девушка. – Почему Пикассо? Люблю лаконичные и контрастные формы. Хотим сделать еще что-то из арт-деко.

Кликайте в Instagram #эрмитаждома и смотрите, как развлекаются остальные. Возможно, вдохновитесь и сделаете свое произведение искусства. Виктор Васнецов «Три богатыря»

Пабло Пикассо «Любительница абсента»

irina_chrome Когда очень соскучилась по музеям (или абсенту?) Пикассо 1901 Любительница абсента #эрмитаждома #hermitageathome #museumathome #tussenkunstenquarantaine #музейидетквам

Рембрандт «Флора»