Список штрафов в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

30 тысяч рублей штрафа отныне грозит мамочкам с детьми, да и другим петербуржцам, которые зайдут на детскую площадку. Это стало известно после того, как Смольный опубликовал постановление, в котором содержится полный список штрафов в Санкт-Петербурге в период самоизоляции.

- В период действия режима повышенной готовности (до 30 апреля – прим.ред) за нарушение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, а также иными гражданами, обязанными его соблюдать, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Если в результате этого нарушения будет причинен вред здоровью человека – штраф до 300 тысяч рублей, - говорится в первом пункте документа, опубликованном на сайте городского правительства.

При этом речь идет о тех людях, у которых коронавируса нет. А если диагноз подтвержден, то ответственность куда серьезнее. Нарушение режима самоизоляции, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо угрозу таких последствий, может стоить до семи лет тюрьмы.

Дальше начинаются пункты, которые касаются каждого горожанина. Так, согласно последней редакции постановления, под запрет попали детские площадки. Их закрыли и замотали сигнальной лентой. Но дети все равно стремятся поиграть. Родителям напоминают, что теперь это грозит крупным штрафом до 30 тысяч рублей.

В такую же сумму оценивается посещение парков, садов, скверов и спортивных площадок.

- За курение кальянов в общественных местах - также до 30 тысяч рублей.

- За проведение массовых мероприятий; открытие доступа посетителей в бассейны, фитнес-центры, музеи, на выставки, в театры, кино, зоопарки, аквапарки и так далее, а также за открытие ресторанов, кафе и т.д. кроме работы на вынос и магазинов, не попавших в список необходимых;

за предоставление услуг салонов красоты, парикмахерских; за распространение печатных материалов «их из рук в руки» - до 30 тысяч рублей для простых горожан, до 50 тысяч – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и до 300 тысяч - для юридических лиц.

Повторное нарушение или причинение вреда здоровью или имуществу человека - до 50 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц - до 500 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

Поход на шашлыки теперь тоже может обойтись довольно дорого.Фото: Олег ЗОЛОТО

- За разведение огня, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и так далее - штраф для граждан составит до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 40 тысяч рублей, юридических лиц - до 400 тысяч рублей.

- Прогулки по городским лесам, лесопарковым зонам и въезд в них машин также будут стоить до 4 тысяч для простых петербуржцев.

- А вот за разжигание костров, шашлыки на мангале и запуск приротехники в зеленых зонах обойдется до 5 тысяч рублей для горожан; для должностных лиц - до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.