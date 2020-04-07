2020-04-07T10:33:55+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 69 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге выросло число зараженных коронавирусомВ Санкт-Петербурге выросло число зараженных коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 1,3 миллиона человек. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило еще 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в городе заразились уже 295 человек.

- Количество зараженных на утро 7 апреля в Санкт-Петербурге составило 69 человек, в Ленинградской области новых заболевших нет, - сообщили в комитете здравоохранения.

За все время пандемии в городе выздоровели 32 человека, еще трое умерли.

По словам губернатора города Александра Беглова "обстановка только ухудшается". Градоначальник считает, что развитие болезни в Северной столице на три недели отстает от Москвы. Однако, зная ситуацию в столице, у нас есть время, чтобы подготовиться и не допустить сильной вспышки заражений.

– Город нужно мыть: дома, фасады – все, – пояснил он. – Активизируйте работу с управляющими компаниями, причем со всеми, не, важно принадлежат они городу или нет: они должны мыть лестницы, убирать территорию. Будем проводить проверки. Также управляющие компании должны следить за теми, кто находится в обязательной самоизоляции. Для этого раздадут списки.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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