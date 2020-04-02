2020-04-07T15:41:09+03:00
Досуг

Объявлена вторая волна артистов STEREOLETO 2020 в Санкт-Петербурге

19-й международный музыкальный фестиваль пройдет в Севкабель Порту 4 и 5 июля
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STEREOLETO всегда в поиске новых самобытных и талантливых артистов. Фото: предоставлено организаторамиSTEREOLETO всегда в поиске новых самобытных и талантливых артистов. Фото: предоставлено организаторами
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Ставшее крылатым выражение «Фестивали приходят и уходят, а STEREOLETO остается» в текущей реальности компания «Светлая Музыка» предлагает читать в следующей редакции: «Вирусы приходят и уходят, а STEREOLETO остается!». Ранее уже были анонсированы: одна из лучших британских инди-групп Metronomy — идеальная музыка для летнего фестиваля у моря, AnnenMayKantereit и Хеннинг Май, тот самый парень из рекомендаций Instagram с невероятным голосом, уникальное явление российской хип-хоп сцены — Хаски, шведские пост-панки — Viagra Boys, панк-взрыв этого года — «Папин Олимпос», а также главный хедлайнер фестиваля – Земфир.

Теперь организаторы представляют новую волну музыкантов ежегодного летнего фестиваля, среди них:

Cut Copy

Cut Copy - яркие представители австралийской танцевальной тусовки. Музыка группы объединяет эстетику электро-поп-музыки с утонченной чувствительностью инди-рока. Этот близкий к идеальному микс завоевал сердца миллионов поклонников группы. Cut Copy стартовали ещё в нулевые в андеграунде Мельбурна и достаточно быстро приобрели популярность в направлении «indie dance». Cut Copy знают как поставить зал на уши - за плечами у группы уже пять альбомов. Чуть наглый и самоуверенный голос вокалиста группы, Дэна придаёт каждой песне необъяснимый шарм и заставляет слушать эти треки снова и снова. Тексты песен намертво застревают в голове благодаря грамотной ритмике группы. Музыка «Cut Copy» - идеальный саундтрек этого лета, где сладкие воспоминания из прошлого заставляют предаться инфантильному веселью под диско-шаром в лучах неонового света.

Свидание

Группа «Свидание» - это бесконечная романтика и томный саунд первой влюблённости. Слушатель моментально погружается в атмосферу неторопливых прогулок по вечернему городу с приятным послевкусием светлой меланхолии. Обаятельная музыка с небольшим нуаровым оттенком прекрасно сливается с лирикой лидера группы, Андрея Зеберти, соединяющего литературу серебряного века с не всегда простой реальностью сегодняшнего дня. В результате получается идеальная «вневременная» музыка, которая уместно звучит и в плейлистах студентов-первокурсников, и в музыкальных коллекциях опытных меломанов. Живые перформансы «Свидания» выгодно отличаются от расслабленной атмосферы их студийных работ - на сцене парни добавляют настоящего рока и драйва: их выступления напомнят вам лучшие моменты британского рока от Bowie до Franz Ferdinand своей энергетикой и напором.

19-й международный музыкальный фестиваль пройдет в Севкабель Порту 4 и 5 июля.

19-й международный музыкальный фестиваль пройдет в Севкабель Порту 4 и 5 июля.

Молчат дома

Молчат Дома — музыкальный проект из Минска, сочетающий в своём творчестве такие направления, как пост-панк, минимал-вейв и синти-поп. Западные журналисты уже окрестили группу «New Order для нового поколения» и не зря. Действительно, группу можно считать одним из самых успешных проектов в стилистике пост-панк на сегодняшний день. С первых же ударов винтажной драм-машины слушатель полностью погружается в эстетику далёких 80-х, там где в андеграунде правили балом такие группы, как The Cure и Joy Division. Мрачноватая пост-панк эстетика пропущенная через призму русскоязычных текстов и нарочитой стилистики перестроечного СССР рано или поздно приводит к невольным ассоциациям с группой Кино. Но в это же время Молчат Дома подают свою музыку настолько искренне, что подобные сравнения не несут ни капли негатива, а скорее отражают многогранность их творчества. Живые выступления коллектива завораживают монотонными ритмами и холодной слегка отстраненной, «не от мира сего» атмосферой. Молчат Дома являются одним из самых востребованных на Западе коллективов среди выходцев из пост-советского пространства на данный момент.

И это еще далеко не финальный список участников музыкального фестиваля STEREOLETO-2020. Будут объявлены новые артисты и новые подробности! Также, напоминаем, что STEREOLETO всегда в поиске новых самобытных и талантливых артистов. На сайте фестиваля все еще открыт прием заявок от молодых музыкантов – регистрация продлена до 10 апреля!

ИСТОЧНИК KP.RU

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