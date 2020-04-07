«Эффект снежной бури»: Врачи из Петербурга показали, как выглядят легкие беременной, зараженной коронавирусом

Для врачей борьба с коронавирусной инфекцией стала настоящей войной в мирное время. Медики ежедневно находятся на передовой и лицом к лицу сталкиваются с нашим общим врагом Cоvid-19, который охватил уже всю планету. В Санкт-Петербурге основной удар на себя приняли работники больницы имени Боткина. Именно сюда попадает большая часть зараженных. В День здоровья сотрудница акушерского отделения Боткинской больницы рассказала «КП-Петербург», с чем приходится сталкиваться врачам, в какие условиях они работают и как переносит болезнь единственная в городе беременная с Covid-19.

«У МЛАДЕНЦА ШАНСЫ - 50 НА 50»

- Наши врачи чувствуют себя хорошо, настроение в целом рабочее, под девизом: «Не вешать нос!», - рассказала «КП» работница Боткинской больницы. - Пока средства индивидуальной защиты в достаточном количестве. Но нас предупредили, чтобы мы экономили. Настроение хорошее еще из-за того, что пока мы можем уходить домой. Слышали, что коллеги из 16-ого роддома остались на работе на 14 дней. Места в акушерском отделении есть. Про всю больницу мне трудно сказать, но слышала, что там тоже есть.

Медики работают в защитных костюмахФото: СОЦСЕТИ

Беременная женщина, из-за которой как раз закрыли на карантин роддом № 16, сейчас находится здесь, в реанимации Боткинской. Ее состояние по-прежнему тяжелое. Но медики борются за нее ежедневно.

- На вчерашний день женщина была на искусственной вентиляции легких, - поясняет медик. - По поводу ее состояния дважды в день справляются через телемост специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Неоднократно к нам приезжали главный акушер-гинеколог и главный анестезиолог города. Ведем пациента совместно и коллегиально, пытаемся продлить беременность, ведь у нее еще только 29 недель. Все препараты для этого в наличие.

Чтобы развеять сомнения по поводу опасности коронавируса, врачи разрешили «КП-Петербург» опубликовать снимки легких этой женщины, пораженные Covid-19.

Слева ранняя стадия заболевания, справа - через три дня

- У беременной пневмония, - объясняет врач. - У нее острый респираторный дистресс-синдром. На фото как раз подтвержденный covid19. На первом снимке начало заболевания: темные пятна - это хорошо, значит, есть воздух, легочная воздушная ткань в норме. А на втором фото мало черного. Легочная ткань превращается в фиброзную, которая не принимает кислород. Человек начинает часто дышать, чтобы насытиться кислородом. Но все равно гипоксия нарастает, в критическую минуту может пострадать мозг. Поэтому-то и подключают больного к аппарату ИВЛ. Если говорить по-простому: вирус превращает черное в белое. Это симптом снежной бури в легких. Отмечу, что между фото разница всего в три дня. И уже такие изменения.

«РОДИЛИСЬ УЖЕ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ, ВСЕ ЗДОРОВЫ!»

Помимо зараженной беременной в Боткинской сейчас находятся контактные пациенты – это пять женщин. У них уже появились на свет 5 маоышей. Бояться за них, по словам врачей, не стоит.

- По результатам мазков, они не болеют. Дети у них тоже здоровы, -уточняет медик. - К нам сейчас привозят только больных или контактных covid-19. Их сразу помещают в отдельный бокс, в котором имеется отдельный вход и отдельный выход, санузел. В этом боксе пациентка лежит до родов, во время родов и после родов. При поступлении берется анализ на коронавирус. Если дважды он будет отрицательным, то ее переведут или вообще выпишут домой. Деток, рожденных от больных или контактных матерей, тоже изолируют от матерей сразу после родов до результатов анализов.

По поводу будущего ребенка больной беременной медики пока выводов не делают. По их словам, шансы младенца получить коронавирус 50 на 50. Поэтому медики призывают всех будущих мам соблюдать осторожность.

Медики просят остаться домаФото: СОЦСЕТИ

- Беременные относятся к группе риска, поэтому им особенно нужно придерживаться правил карантина, не находиться в местах большого скопления людей, часто мыть руки, - поясняет акушер. - На днях вышел указ, что все медработники раз в неделю будут обследоваться на covid-19. Думаю, что это правильно. Про прогнозы не могу вам сказать, не мой профиль. Но рекомендации Минздрава не зря написаны - давайте их соблюдать. И если это хоть немного отодвинет вспышку в нашей стране, у наших ученых будет больше времени на создание вакцины. Ведь лечения от covid-19 еще не существует.

ПОЧТИ В СКАФАНДРЕ

В этом году День здоровья врачи отмечать не собираются. Сейчас для них главное - не заразиться самим и помочь людям. Для этого они работают в специальных защитных костюмах, которые сильно мешают.

- Костюмы настоящие, такие же, как президент России надевал, когда приезжал в больницу в Москве, - делится врач. - В этом костюме как в сауне. Очки запотевают, в трех перчатках ничего не чувствуешь. Но что делать? После того, как вышел из бокса, все снимаем с себя, идем в душ, переодеваемся. Страшно, конечно, домой принести заразу. Все обрабатываем: руки, сумки, телефон. Изолироваться нам от семьи все равно некуда. Но родные относятся с пониманием. Да и пускают домой нас. Ведь мы получаем зарплату.

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