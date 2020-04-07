Жаркий вторник: После массовых прогулок и нарушения самоизоляции Санкт-Петербург ждет новая вспышка заболеваний коронавирусом

В Петербурге теплый вторник практически свел на нет полторы недели самоизоляции. Еще вчера одни из самых дисциплинированных жителей страны (индекс нашей самоизоляции был 4,4 балла из 5 возможных, - примеч.Авт.) сегодня, увидев яркое солнце за окном, потеряли разум и снова устроили массовые гулянья. Семьи с детьми, влюбленные парочки, напрочь забыв про социальную дистанцию и все остальные меры безопасности, заполонили набережные, открытые зеленые территории, детские площадки. Впервые за последние две недели в городе снова наблюдались пробки. Увы, после этого хороших новостей ждать не приходится.

Индекс изоляции в Санкт-Петербурге резко упал в два раза, опустившись до 2,8 баллов. Но самое печальное даже не это.

- Я не знаю, как считается индекс самоизоляции, но если все так, как вы говорите, то такой большое количество людей приведет к росту заболеваемости в полтора-два раза, - поясняет вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. - Все это проявится через несколько недель. Нужно учесть инкубационный период и время, которое потребуется на тестирование. В Москве завтра-послезавтра будет вспышка за счет тех теплых дней, которые были две недели назад, у вас сегодня была. И, может, еще завтра будет.

Скопления людей днем заметили на набережной Финского залива, в центре города, на Стрелке Васильевского острова и вовсе прошел слет байкеров. Похоже, многие из них утром не видели новости, что в Санкт-Петербурге за сутки выявлено рекордное количество заболевших – 69 зараженных Covid-19. И, как объяснили специалисты, эта вспышка была спровоцирована непосредственно предыдущими теплыми выходными, когда люди также ринулись гулять и жарить шашлыки.

- Такое поведение приведет к росту заболеваемости - очевидно, - продолжает Николай Контаров. – Вполне может быть, что к большому. В зависимости от того, кто сегодня вышел на улицу - инфицированные или нет. У многих болезнь протекает в бессимптомной форме.

livecorr Байкеры в Петербурге устроили слет, несмотря на режим самоизоляции

Новый рост заболеваемости может снова привести к продлению мер самоизоляции. То есть, один такой день на улицу может нам стоить двумя неделями дома.

- Если будет большой рост, то, конечно, руководство по логике вещей должно будет продлить режим самоизоляции на недели две, - уточняет эксперт. - Тут сложно точно сказать. Все эти меры самоизоляции правильные. Самое опасное находиться в местах массового скопления людей. Держать дистанцию там сложно. А общение должно быть с дистанцией в полтора-два метра и в масках.

В Петербурге, тем временем, больше тысячи полицейских патрулируют улицы. Об этом ранее сообщал Смольный. Силовики смотрят, чтобы люди не нарушали запрет на посещение парков и детских площадок.