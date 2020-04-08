Карантин – не повод отказываться от любимой еды! «Теремок» приедет к вам сам

Свежие продукты, авторские рецепты и строгий контроль качества – незыблемые киты, благодаря которым «Теремок» широко известен и горячо любим жителями нашего города. Теперь пышные румяные блины, рассыпчатые каши, наваристые супы и другие знакомые с детства блюда становятся ближе и доступнее - компания запускает бесплатную доставку. Предложение распространяется на оптовые заказы и действует до момента возвращения Петербурга к привычному ритму жизни.

- Заказ можно сформировать самостоятельно на нашем сайте, выбрав понравившиеся блюда из меню. Также у нас есть несколько вариантов готовых обедов, плюс мы всегда готовы разработать индивидуальное предложение под бюджет заказчика, - рассказали в «Теремке». – Доставка может быть разовой или регулярной, способы оплаты и скидки обсуждаются в зависимости от суммы заказа и района доставки.

Рассыпчатая гречневая каша с томленой куриной грудкой – отличный вариант завтрака или ужина.Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок».

Если вы подумали, что нововведение рассчитано только на тех, кто продолжает трудиться в офисах и на предприятиях – спешим обрадовать. Оптовый заказ вполне доступен и семьям. Если в самоизоляции нестерпимо хочется домашней еды, а готовить настроения нет, «Теремок» доставит свежие блюда прямо к столу!

А что же насчет безопасности?

- Мы дезинфицируем все поверхности, с которыми чаще всего контактируют люди, каждый час. Это касается и производства, и ресторанов. Каждый сотрудник, выходя на работу, проходит инструментальный и визуальный контроль состояния здоровья. В туалетных комнатах используется антибактериальное мыло. Все требования Роспотребнадзора и рекомендации Всемирной организации здравоохранения в связи со сложившейся ситуацией нами соблюдаются неукоснительно, - объяснили в «Теремке».

НА ЗАМЕТКУ

Как заказать еду из «Теремка» домой или в офис

- Выбрать любимые блюда «Теремка» на сумму от 3000 рублей

- Сделать заказ и обсудить его условия по телефону +7 (911) 700-94-22

- Встретить курьера, который привезет еду бесплатно, и наслаждаться!

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