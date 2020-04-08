Семь человек пострадали от «укусов клещей» за неделю в Санкт-Петербурге

Пока петербуржцы сидят дома на самоизоляции, клещи, почуяв тепло, начали выбираться из своих укрытий. О массовом нашествии кровопийц пока речи не идет, но вот первые пострадавшие все равно уже есть. В Санкт-Петербурге за минувшую неделю от присасываний клещей пострадали семь человек - в Курортном, Выборгском, Красносельском и Приморском районах. В Роспотребнадзоре подчеркнули: все случаи неэнцефалитные.

- Учитывая, что в городе введен режим самоизоляции, опасность заключается еще и в том, что прививок от клещей сейчас не сделать. Плановые приемы в медучреждениях запрещены, - отмечают в ведомстве. – Исключения возможны лишь для тех, кто вынужден ехать по работе в неблагоприятный по клещам район. Тогда позаботиться о прививке надо за две недели.

Специалисты напоминают и о том, что обрабатывать от клещей необходимо и домашних животных. А после прогулки питомца нужно обязательно помыть и осмотреть, нет ли на нем «веселого членистоногого друга». Чтобы самому не стать жертвой клеща, Роспотребнадзор рекомендует одеваться так, чтобы все тело было закрыто, и не садиться на траву.

Но если клещ все же укусил, Роспотребнадзор предупреждает: давить его пальцами нельзя. Нужно как можно скорее обратиться в травмпункт.

КОНКРЕТНО

Будут ли обрабатывать парки от клещей?

- В этом году мы, как и всегда, будем обрабатывать парки и скверы, - заверили "Комсомолку" в Роспотребнадзоре. - Однако начнем не раньше, чем через две-три недели. Если эпидобстановка, связанная с коронавирусом, улучшится, и откроются летние лагеря и детсады, мы так же все подготовим.

Помните, что пока у нас режим самоизоляции, прививок от клещей нигде не сделать!Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО!

Как снять клеща самостоятельно?

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

- После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

- Если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и дождаться, когда она выйдет сама.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в учреждение, которое проводит исследования клещей.

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