«В Италии все так и начиналось»: Закрытый на карантин Мурино перестал соблюдать режим самоизоляции

Власти Ленобласти закрыли Мурино на карантин еще 31 марта. Согласно распоряжению губернатора Дрозденко, въезд и выезд из города без особой необходимости запрещен. Но многие местные жители режим самоизоляции не соблюдали с первого дня. И чем дальше, тем хуже. Последние два теплых дня в Санкт-Петербурге они проводят на улице: беззаботно гуляют с детьми, играют в футбол во дворах. У тех, кто все-таки решил остаться дома, происходящее вызывает, мягко говоря, недоумение.

- В Италии все так и начиналось, - пытается вразумить своих соседей житель Мурино Анатолий Комаров, снимая на фото из окна квартиры, как люди играют в футбол. - Всем весело, пока не стало грустно. Всем здоровья и мозгов.

Люди продолжают гулять, не соблюдая дистанцию Фото: vk.com/9kino.live

С ним согласилась еще одна жительница Мурино Анна: «Народ, очнись. Петербург отстает по количеству заболевших с Москвой на 2-3 недели. Вы ждете, когда число заболевших перевалит за 5 тысяч? Только тогда будет страшно выходить из дома?».

Но у тех, кто игнорирует режим самоизоляции, такие высказывания вызывают, увы, смех.

- Молодцы люди, гуляют! На улице погода чудесная, а вы сидите в своей норе и бойтесь, – нападают в соцсетях нарушители. - Делать что ли нечего, что еще и видео снимаете? Одичали совсем? Это простое ОРВИ, которое было еще в 50 годах. Да, возможно, этот вирус опасен для стареньких людей, больных хроническими заболеваниями. Не более. Уважаю людей, которые не верят в «СМИвирус» и продолжают жить.

На посещение детских площадок действует запрет Фото: vk.com/9kino.live

Дошло до того, что местные врачи сами пошли в соцсети, чтобы немного вразумить людей, которые возомнили себя вирусологами.

- Зря вы так. Я работаю медиком. Вы же не видите, что сейчас происходит в больницах. А я участник событий. И все не так радужно, как хотелось бы, - охладила горожан местная сотрудница больницы Гульнара.

О том, что происходит сейчас в Мурино, власти, конечно же, в курсе. В администрации Ленинградской области уже заявили, что после массовых гуляний в городе губернатор Александр Дрозденко ужесточил правила самоизоляции. Теперь несовершеннолетние должны выходить на улицу только в сопровождении взрослых. А граждане старше 65 лет вообще не должны показываться из дома – лишь в крайних случаях.

Многих возмущает, что не все остаются дома Фото: vk.com/9kino.live

Как еще донести до людей, что они подвергают себя опасности, выходя на такие прогулки, в самой администрации не знают.

- Мы всем рекомендуем не покидать жилое помещение без крайней необходимости, в парадных висят объявления, каждые два часа идет оповещение по громкой связи, были патрулирования - объясняют в администрации Мурино. – Но как всем запретим выходить на улицу? Отследить каждого в стотысячном городе?

В Мурино массово вышли на улицу Фото: vk.com/9kino.live

Это должно быть на самоконтроле граждан. Но что происходит? Детские и спортивные площадки ограждены сигнальной лентой, они все обработаны раствором, после этого находиться там нельзя. Но мы видели толпы гуляющих мам с детьми, которые отодвигают эту ленту и все равно туда идут. На замечания отвечают: «А что вы нам сделаете?». Также нам поступают звонки, люди спрашивают, почему можно гулять с собакой, а с детьми нельзя? К контролю подключилась и полиция, но людям дома все равно не сидится. Хоть фильм «Эпидемия» круглосуточно крути по телевизору!