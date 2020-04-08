Списать не у кого, зато можно заниматься в пижаме: Как проходит дистанционное обучение школьников

Предисловие. Воскресенье накануне учебы

На протяжении всей недели мы пытались вместе с учителем определить, в каком формате будут осваивать программу четвертой четверти наши второклассники. В отличие от других учебных заведений, где выбирали единую платформу, формат занятий, наша школа ничего такого не организовала. Как хотите, так и обучайте. Но при этом не забудьте отчитаться и доложить.

В итоге учитель предложила такой трехступенчатый формат – следите внимательно сейчас за мыслью. Каждый день она выкладывает задания по основным предметам (русский, математика, окружающий мир) на трех (!) онлайн-платформах. Далее, каждый же день утром в электронном дневнике появляются задания из учебников, которые надо до вечера выполнить в тетрадях, сфотографировать и отправить учительнице на электронную почту. И третье – каждый день будем стараться проводить видеоуроки. Для этого выбрали платформу ZOOM.

Вечером перед занятиями родительский чат гудел, как растревоженный улей.

- Я не могу установить приложение.

- У нас на компьютере нет наушников и микрофона, ребенок не сможет заниматься.

- Куда отправлять домашние задания?

- Я весь день на работе, кто может взять ребенка к себе на время занятий? Он сам не будет делать ничего!

День первый. Понедельник

Утро началось сурово. Сайты, которые в комитете по образованию рекомендовали для дистанционного обучения, предсказуемо не выдержали. Разбуженный ради первого учебного дня школяр прямо в пижаме зевал перед экранами, в которых вместо упражнений в разных вариациях была только одна фраза: «Извините, сервер перегружен».

«Мам, а учеба скоро начнется?» - немного нервно поинтересовался сын, после получасового гипнотизирования экрана.

Хороший вопрос, сынок. Садись, пять.

Позвонила приятельницам из другой школы – та же ситуация. Многие выбрали основными платформами для занятий Uchi.ru и РЭШ – Российскую электронную школу. Сами по себе порталы хороши, много интересных занятий, дополнительных материалов. Но одновременную нагрузку они не потянули. Учителям пришлось экстренно искать запасные варианты: идти с детьми в WhatsApp и Skype.

На виртуальные уроки можно приходить даже в пижаме.Фото: Александра СУРИС

С видеоуроками тоже не заладилось. Ведь педагогам рекомендовали наладить дистанционные занятия из дома. Но как объяснить провайдеру, что нужно обеспечить высокий уровень связи? И где взять оборудование, если до сих пор тебе это было просто не нужно? Кто-то из учителей просил ноутбуки под расписку в школе, кто-то одалживал у знакомых. Видимо, под акцию помощи детям, у которых нет гаджетов для учебы, надо было еще и подписывать такую же помощь учителям.

В общем, единственное, что мы смогли сделать в первый день – это письменные задания из учебника. Итого: учебный день – практически провален, мой рабочий – тоже, потому что большую его часть мне пришлось настраивать оборудование, разбираться с зависшими сайтами и работать учителем для собственного ребенка.

День второй. Вторник

Сегодня уже все шло намного бодрее. Видимо ресурсы задействовали дополнительные мощности, потому что, хоть и подгружались страницы медленнее обычного, но хотя бы они работали. Периодически сбоил «ЯКласс», практически идеально работал «Яндекс.Учебник».

Начались и видеоконференции. ZOOM не зря в эти «дистанционные недели» выбился в топ самых популярных приложений. Учительница видит весь класс, дети видят и ее, и друг друга.

«Мам, мне нравятся такие занятия», - радостно после урока сказал сын. – «Это очень необычно».

Кстати, из-за закрытой двери я даже расслышала, что они успели написать словарный диктант. По мне – идеально: списать не у кого, под руку никто не толкнет. Тишина, благодать.

Больше всего меня волновало, как будут организованы дополнительные занятия: сын занимается в студии художественного слова – это такая лайт-версия театрального кружка. Платформой для занятий выбрали тот же ZOOM. И все с первого раза прошло спокойно. Один минус, занятие само по себе короче: час вместо полутора и с перерывом в 15 минут.

Главное - сосредоточиться на уроке и не переключиться на канал с мультиками.Фото: Александра СУРИС

«Нам дали рекомендации. Детям нельзя дольше 20 минут смотреть в монитор», - объяснила педагог. – «Мы делаем 30, меньше занятие дробить не имеет смысла».

В целом же занятие онлайн мало чем отличалось от обычного. Галдели ребята точно также.

День третий. Среда

Сегодня уже все пошло, как по накатанной. И есть возможность сделать первые выводы.

Сложнее всего приходится тем родителям, которые не сидят с детьми в самоизоляции, а уходят на работу или трудятся дома в соседней комнате. Во-первых, не все ребята (я сейчас преимущественно про начальную школу) настолько сознательны, чтобы самостоятельно организовать себе полноценный дистанционный учебный день. Рука ведь сама так и тянется переключиться со скучных учебных сайтов на любимый Youtube.

Во-вторых, регулярно требуется помощь с настройками техники. То пропадает звук, то сбивается связь, то еще что-то. Не каждый школьник сможет это отладить самостоятельно.

В-третьих, родители постоянно задействованы. Они должны снять на видео урок физкультуры или тренировку ребенка, или как он поет (для урока музыки), или запечатлеть процесс выполнения поделки на технологию, скинуть это видео педагогу, потом получить замечания, проверить что ребенок их отработал, и так далее, до бесконечности.

В-четвертых, даже, если родитель работает дистанционно, ему все равно придется уступить компьютер ребенку, если он один в доме. Выполнять задания с планшета или смартфона не очень удобно, для работы на учебных сайтах все же нужен большой монитор. Поэтому мой рабочий КПД за эти дни снизился в несколько раз: пришлось делить гаджеты на двоих. Впрочем, видеосвязь отлично работает на мобильных устройствах.

В-пятых, что делать тем, у кого в семье двое, трое, четверо школьников? Гаджетов на всех не хватает. И делиться с ними тоже никто не спешит.

Дальше английский. У знакомых занятия также налажены в видеоконференциях. У нас пока не столь прогрессивные учителя, поэтому мы получаем либо отсканированные листики с заданиями, либо задания на сайтах. По сути, иностранный язык переведен в формат самостоятельного изучения. Это еще хорошо, что у меня в школе был английский. А как быть тем, для кого этот язык незнаком?

Учителям тоже несладко. Им приходится, например, проверять 32 видеофрагмента с выученным наизусть стихотворением. Проверять 32 письма в почте с домашним заданием (это еще хорошо, если все выслали одним письмом).

В общем, если для кого и хорош такой формат, то это для гипер-ответственных и самоорганизованных детей. Или для родителей, которые проводят со своими чадами весь день, 24/7. Все остальные, конечно, подстроятся. Но, честное слово, скорей бы в школу!

P.S.

- Представляешь, - задумчиво рассуждала подруга. – Еще в феврале у нас на собрании учительница возмущалась, что дети не отлипают от телефонов. Запрещала ими пользоваться. Знак в классе повесила: перечеркнутый смартфон. А теперь, наоборот, сердится, что у кого-то из детей нет мессенджеров. Бывает же так…