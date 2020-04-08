2020-04-08T17:05:40+03:00
Общество

Клюет: С начала промыслового сезона рыбаки выловили 160 тонн ладожской корюшки

Чтобы петербуржцы могли купить рыбку напрямую у производителя, в Северной столице разрабатывают новую схему ярмарок
Алина ЧЕМЕРИС
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Всего в этом году можно выловить 1068 тонн корюшки. Фото: сайт правительства ЛенобластиВсего в этом году можно выловить 1068 тонн корюшки. Фото: сайт правительства ЛенобластиФото: Предоставлено
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В этом году корюшка в устье Волхова пошла на нерест на две недели раньше обычного – 25 марта. Сейчас на этой реке в сутки добывают до 25 тонн любимой петербуржцами рыбки. Несмотря на то, что из-за режима самоизоляции спрос на корюшку снизился, до своего покупателя она обязательно дойдет.

- Рыба в Ладоге есть, мы надеемся на удачный сезон. В торговые сети корюшка поступает, единственное, рыбаки жалуются, что спрос небольшой, потому что все мы сидим дома, - отмечает председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. - Но наши промысловики морозят улов, у нас введены в строй новые холодильные установки, так что мы обязательно порадуем жителей региона нашей знаменитой ладожской корюшкой.

Если рыбакам выделят места, корюшка будет стоить 100-150 рублей за килограмм. Фото: сайт правительства Ленобласти Фото: Предоставлено

Если рыбакам выделят места, корюшка будет стоить 100-150 рублей за килограмм. Фото: сайт правительства ЛенобластиФото: Предоставлено

Всего в этом году без вреда для природы можно выловить 1068 тонн корюшки. И чтобы рыбка попала на стол потребителей, минуя перекупщиков, в Петербурге разрабатывают новую схему ярмарок и автолавок. Об этом «Комсомолке» рассказала депутат Закса Ирина Иванова. Она возглавляет рабочую группу, которая и выступила с такой инициативой.

- Сейчас комитет по промышленной политике и инновациям готовит упрощенную схему ярмарок и автолавок, - отметила Иванова. – В городе должны будут появиться дополнительные торговые места. В течение недели станет ясно, как они будут предоставляться в том числе и торговцам корюшкой.

В комитете по промышленной политике и инновациям «Комсомолке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако если город действительно выделит производителям корюшки торговые места, стоить рыбка будет 100-150 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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