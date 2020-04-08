«Авто Премиум» открыл сервисные центры SKODA для обслуживания автомобилей

Группа компаний «Авто Премиум» приглашает клиентов на обслуживание автомобилей ŠKODA. Во всех трех салонах группы действуют выгодные предложения.

Владельцы автомобилей чешской марки старше двух лет могут воспользоваться предложением по проверке готовности машины к весне всего за 999 рублей.

Специалисты предложат записаться на сезонную смену колес по специальной цене. Так, например, заменить колеса в сборе можно всего за 1800 рублей. В эту стоимость войдут: мойка автомобиля, снятие/установка колес, мойка колес перед балансировкой в специальном аппарате, балансировка колес.

В Авто Премиуме продолжают действовать и другие сервисные предложения на обслуживание ŠKODA – замена ремня ГРМ, обслуживание автомобилей после гарантии на выгодных условиях и многие другие.

Фото предоставлены ГК Авто Премиум в Санкт-Петербурге.

Менеджеры отделов продаж работают в режиме онлайн. Купить машину по телефону можно в Авто Премиуме. Для покупателей доступна онлайн витрина автомобилей в наличии с подробным описанием комплектаций и цен на сайте spb.skoda-ap.ru.

По-прежнему клиенты могут заказать детали и аксессуары с бесконтактной доставкой до двери.

Отделы страхования и кредитования работают ежедневно: клиенты имеют возможность продлить действующий страховой полис или приобрести новый, рассчитать кредит и получить консультацию по действующим кредитным продуктам, подобрать максимально выгодные условия покупки машины.

Группа дилерских центров ŠKODA остается на связи с каждым клиентом ежедневно, с 9.00 до 21.00 часов, по телефонам:

+7 (812) 326 97 70 (пр., Энгельса, д. 35),

+7 (812) 326 26 79 (ул. Хасанская, д. 5),

+7 (812) 702 10 02 (ул. Руставели, д. 25/2).

Авто Премиум соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора.

Подробнее об условиях по кредитным программам по ссылке.

Вот уже 25 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За 1 место в области маркетинга в 2019 году в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.

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