2020-04-08T18:45:21+03:00
Общество

Хотите игрушку бесплатно? - «Галамарт» дарит подарки

Народный магазин сделает презент при покупке любого товара
Степан СТЕПАНОВ
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Хотите игрушку бесплатно? - «Галамарт» дарит подарки. Фото предоставлено компанией Галамарт.Хотите игрушку бесплатно? - «Галамарт» дарит подарки. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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Магазин постоянных распродаж запускает акцию «Игрушки в «Галамарт» бесплатно»! С 12 по 30 апреля 2020 года вы совершаете покупку на сумму от 300 рублей и получаете забавный презент. Какой именно – сами выбираете из огромного списка, который включает целых 140 артикулов!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Хотите - музыкальную игрушку «Три кота», хотите – слайм, хотите - игрушку-мялку!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

…И не только: бесплатных игрушек «Галамарт» заготовил очень много! Тут и конструкторы, и разнообразные мягкие игрушки, и книжки, и машинки, и настольные игры… И море всего другого для вашего отличного настроения! Акция действует по 30 апреля, так что за второй весенний месяц можно основательно пополнить запасы детских богатств.

Также не забывайте, что «Галамарт» запустил доставку товаров для дома! Если вы хотите, чтобы ваш заказ доставили вам прямо до квартиры, в этом случае вы тоже без игрушки не останетесь – подарок просто добавят в ваш заказ.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Вот так можно легко и просто порадовать детей, и при этом не потратиться!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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