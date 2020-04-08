2020-04-08T19:04:20+03:00
Общество

Петербургские школьники отправятся путешествовать «В сказку – из дома»

Волонтеры по телефону будут читать детям сказки
Степан СТЕПАНОВ
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Петербургские школьники отправятся путешествовать «В сказку – из дома». Фото предоставлено пресс службой МТС.Петербургские школьники отправятся путешествовать «В сказку – из дома». Фото предоставлено пресс службой МТС.
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МТС, Российское движение школьников, факультет журналистики МГУ и Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской Федерации запустили федеральный детский проект #ВсказкуИздома. Для ребят до 14 лет начнет работу бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.

По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 дети смогут прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио. Рассказчиками станут студенты-волонтеры факультета журналистики МГУ и других российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников. Читать сказки всем позвонившим будут перед сном – с 19.00 до 22.00. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, далее горячая линия будет запущена во всех регионах России.

Конкурс юных чтецов сказок, в котором смогут поучаствовать дети из всех регионов страны, стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». Члены жюри из дома запишут свои любимые произведения на камеру телефона и призовут детей самостоятельно читать сказки и загружать свои видео или аудиоработы на сайт «Поколения М». Два победителя (по одному в возрастных категориях 6-10 и 11-14 лет) смогут в режиме видеосвязи лично пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.

- Такой опыт не только дарит ребенку совершенно новые эмоции, но и открывает прекрасные возможности для образования, творчества, общения со сверстниками и родителями, – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного проекта «Поколение М» и смогут собственным творчеством спасать жизни сверстников - за каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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