2020-04-08T19:53:03+03:00
Общество

Больницы в Санкт-Петербурге для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Мы собрали самую актуальную информацию о больницах в Санкт-Петербурге для больных коронавирусом
Сергей ВОЛЧКОВ
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Основной "базой" для лечения больных с новым коронавирусом остается больница имени Боткина.Основной "базой" для лечения больных с новым коронавирусом остается больница имени Боткина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба городских властей с новой коронавирусной инфекцией. И хотя пока подтвержденных случаев в городе не так много, профильные комитеты и ведомства работают на упреждение. Мы собрали самую актуальную информацию о больницах в Санкт-Петербурге для больных коронавирусом.

Основными форпостами на пути нового вируса остаются городская клиническая инфекционная больница имени Боткина (новое здание на Пискаревском проспекте) и детская городская клиническая больница № 5 имени Филатова. Таким образом, больницы в Санкт-Петербурге для больных коронавирусом работают в двух районах: Красногвардейском и Фрунзенском. Именно туда, в специальные изолированные боксы доставляют пациентов, у которых подтвердился COVID-19.

Часть больниц, перепрофилированных под прием больных с пневмониями - как, например, Александровская больница - закрыты на карантин частично либо полностью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть больниц, перепрофилированных под прием больных с пневмониями - как, например, Александровская больница - закрыты на карантин частично либо полностью.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, ранее в Северной столице несколько медучреждений перепрофилировали под прием пациентов с пневмониями и симптомами ОРВИ. Речи, в частности, идет об Александровской, Введенской и Покровской больницах, а также госпитале для ветеранов войн, городской многопрофильной больнице № 2 и больнице святого Георгия. Однако в некоторых из них случился «занос» нового коронавируса, так что теперь они либо частично, либо полностью закрыты на карантин.

По плану перепрофилирования принимать пациентов с коронавирусом смогут еще несколько городских больниц - в частности, Мариинская на Литейном проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

По плану перепрофилирования принимать пациентов с коронавирусом смогут еще несколько городских больниц - в частности, Мариинская на Литейном проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но и это еще не все. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией комитет по здравоохранению планирует развернуть в городе еще 2 767 коек для «ковидных» - так на медицинском сленге называют тех, у кого нашли новый коронавирус. Перепрофилировать предлагается детскую городскую больницу святой Ольги, городскую больницу № 20 и городской гериатрический медико-социальный центр. Кроме того, 130 коек для инфицированных развернут в городской больнице № 40, 80 коек — в Мариинской больнице и еще 632 койки вдобавок к уже имеющимся — в больнице имени Филатова. Таким образом по плану для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге будет работать больше 5 000 коек. Но мы все же верим, что такое количество не понадобится: пока что статистика и динамика заболеваемости на нашей стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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