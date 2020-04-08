«Он поступил к нам с гангреной стопы»: главврач больницы рассказал о четвертом умершем с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 8 апреля 2020 года, предположительно, зарегистрировали четвертый случай смерти человека, зараженного новым коронавирусом. По предварительным данным, им стал 66-летний дорожный рабочий из Молдовы. В минувшее воскресенье, 6 апреля, «Скорая помощь» привезла его в 122 клиническую больницу - во время работ мужчина повредил стопу. Травма оказалась запущенной, и в больнице пациенту поставили диагноз «гангрена».

- Пациент имел при себе две справки, в которых говорилось, что он проходил анализ на коронавирус, и тот показал отрицательный результат, - рассказал «Комсомолке» главный врач больницы Яков Накатис. - Зачем он это делал — я не знаю. Возможно, потому, что он вернулся недавно из-за границы или имел какой-то контакт с зараженным.

В больницу мужчину доставила "Скорая помощь".Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее врачей документы удовлетворили, и пациента приняли на лечение. Его состояние, вспоминает Накатис, оценивалось как средне-тяжелое. Помимо всего прочего, у мужчины держалась высокая температура — выше 38 градусов. Но поскольку это вполне укладывалось в общую клиническую картину гангрены, а у пациента, напомним, на руках было две справки о том, что он не болеет коронавирусом, волноваться медики не стали.

- В воскресенье его обследовали, - продолжает главврач. - А на следующий день его состояние начало ухудшаться: стала нарастать одышка, появилась слабость.

Пациенту сделали рентген легких. Снимок показал признаки поражения, вызванного вирусной пневмонией. Тем временем мужчине становилось все хуже и, несмотря на все старания медиков, утром 7 апреля он скончался, предположительно, от сердечно-легочной недостаточности. После смерти у него, согласно новым правилам, взяли анализ на коронавирус. Тем же вечером пришел результат, оказавшийся положительным.

Сейчас отделение хирургии в больнице закрыто на карантин. Пациентов, подготовленных к выписке, развезут по домам на машинах.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы изначально поступили правильно, - констатирует Яков Накатис. - Как минимум в том, что он у нас сразу оказался в отдельной палате. Не потому, что имел какие-то высокие привилегии, а потому, что гнойная хирургия все-таки предполагает определенную изоляцию.

Тем не менее за те полтора дня, которые мужчина провел в больнице, в контакте с ним так или иначе успели побывать 42 сотрудника. Вчера, 7 апреля, после того, как результаты анализов поступили в учреждение, его экстренно закрыли на карантин. Сегодня утром специальная комиссия определила маршрут «передвижения» пациента, выявила всех контактных, а те коридоры и кабинеты, где он находился — пусть даже и в течение нескольких минут — обработала антисептиками.

- Сейчас больница работает в штатном режиме, - продолжает главврач. - За исключением отделения хирургии. Несмотря на то, что наш пациент, напомню, находился в отдельной палате, отделение все-таки решено было изолировать на две недели вместе с персоналом — врачами и медсестрами. Других пациентов там практически не осталось, к тому же часть мы планируем выписать завтра утром — их всех довезут прямо до квартир и оставят там на «самоизоляции». Исключение — те, кто не могут быть выписан по послеоперационному состоянию.

Конкретную причину смерти мужчины устанавливает специальная комиссия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на всю историю, отмечает Накатис, говорить о том, что мужчина умер именно от нового коронавируса, пока рано — это должна установить еще одна специальная комиссия. Сейчас ее специалисты уже проводят всю необходимую работу. Как скоро она завершится — пока неизвестно.

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