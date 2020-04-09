МИД «продолжает добиваться», чтобы Египет признал авиакатастрофу над Синаем терактом

Спустя неделю после того, как группа из полусотни родственников жертв теракта на борту самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург» 31 октября 2015-го отправила открытое письмо Владимиру Путину, пришел ответ. Его на имя одного из авторов послания – Олега Винника, потерявшего в авиакатастрофе над Египтом супругу и двух детей, – направило Министерство иностранных дел России.

– МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами продолжает добиваться от египетской стороны скорейшего и объективного завершения всех необходимых следственных мероприятий, в том числе квалификации авиакатастрофы российского самолета как теракта, – сообщил начальник отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Олег Руцков. – Твердо и последовательно настаиваем на установлении и наказании виновных в совершении этого преступления. Учитываем данную позицию в диалоге с Каиром по проблематике восстановления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом.

Поводом написать президенту стал судебный процесс в Египте, в котором участвуют 30 семей жертв рейса 9268. Дело дошло до кассационной жалобы. При этом египетская сторона, в том числе суд, до сих пор не признает трагедию терактом, а личности погибших – установленными.

– Практика показывает, что при аналогичных случаях невозможно чего-либо добиться от Египта без вмешательство властей, – поясняет юрист, представляющий в Египте интересы семей погибших, Михаил Загайнов. – Так, в 2015 году египетские военные по ошибке расстреляли мексиканских туристов, и только благодаря вмешательства МИД Мексики Египет признал данную ошибку и выплатил родственникам погибших мексиканских туристов солидную компенсацию.

– Вовлеченность российских властей является хорошим сигналом, и мы думает что это окажет положительное влияние на судебный процесс, – добавляет представитель родных погибших в Египте Давид Кухалашвили. – Египетские власти должны понимать, что родственники погибших в этой борьбе не одни, что за ними стоит Российское государство.

Представители семей перед египетской Фемидой и сами семьи надеются, что российские власти «используют все возможные рычаги давления на Египет» в вопросе признания авиакатастрофы терактом.

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