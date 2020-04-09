2020-04-09T16:37:07+03:00
Новости компаний

ВТБ и «Метр квадратный» запустили новый онлайн-сервис для покупки квартир

Клиенты смогут оплатить приобретение жилого объекта без посещения банка и офиса застройщика
Степан СТЕПАНОВ
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ВТБ и «Метр квадратный» запустили новый онлайн-сервис для покупки квартир. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ и «Метр квадратный» запустили новый онлайн-сервис для покупки квартир. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ) предлагают новый онлайн-сервис для покупки квартир. Сервис безопасных расчетов – бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву для сделок с ДДУ. После подписания договора покупатель квартиры переводит застройщику средства онлайн, не посещая при этом офис банка или продавца жилого помещения. Перевод возможен как через онлайн-сервис любого банка, так и по пластиковой карте. Новая услуга позволяет проводить сделки с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных средств. Застройщик получает деньги на расчетный счет сразу после регистрации ДДУ, в случае проектного финансирования - на счет эскроу покупателя недвижимости.

«Метр квадратный» обеспечивает подключение застройщиков к новому сервису в максимально короткие сроки – за один день. Партнеру системы останется только внести в ДДУ клиента новый способ расчета за недвижимость. Для подключения к сервису безопасных расчетов застройщику достаточно оформить заявку по телефону 8 (495) 103-93-09, после чего доступ к услуге будет открыт.

- В условиях, когда из-за коронавируса необходимо сократить личные контакты и посещение офисов, мы предлагаем удобный и безопасный сервис для моментальной оплаты покупки квартиры. Клиенту необходимо только подписать договор с застройщиком, что у многих уже давно можно сделать удаленно, после чего деньги поступят на счет, – комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы «Метр квадратный». – Мы понимаем, как сейчас важно поддерживать продажи недвижимости с помощью онлайн-сервисов и предлагаем услуги, которые помогут не только розничным клиентам, но и профессионалам рынка – застройщикам, риелторам и другим игрокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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