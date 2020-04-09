Инженер-конструктор, начинавший свой трудовой путь в ОДК-Климов, впервые отправился в космос

9 апреля на космодроме Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». В состав основного экипажа вошел космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Иван Вагнер.

Для петербургского предприятия АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) имя этого человека хорошо знакомо. Иван Вагнер работал в ОДК-Климов инженером-конструктором. Коллеги говорят о нем как о знающем и инициативном специалисте, целеустремленном, добром и отзывчивом человеке.

В АО «ОДК-Климов» гордятся, что в коллективе предприятия более чем с 105-летней историей, создающего сложнейшую технику - авиационные двигатели, трудился будущий космонавт, гордость России.

Ивану Вагнеру было разрешено взять на борт космического корабля вымпел АО «ОДК-Климов» - в знак уважения и доброго напутствия экипажу от коллектива предприятия, сотрудники которого всегда стремятся ввысь к новым свершениям и достижениям на благо нашей Родины.

Климовцы желают Ивану Викторовичу, чтобы его первый полет в космос прошел успешно, чтобы все задачи были выполнены, и по возвращении ждут в гости в ОДК-Климов – в новом конструкторско-производственном комплексе он еще не был.

Кроме Ивана Вагнера в состав основного экипажа вошел космонавт Роскосмоса, Герой РФ Анатолий Иванишин и астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Длительная экспедиция МКС-63 продлится 196 суток.