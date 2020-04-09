2020-04-09T17:02:10+03:00
Общество

Инженер-конструктор, начинавший свой трудовой путь в ОДК-Климов, впервые отправился в космос

Иван Вагнер взял на борт вымпел родного предприятия
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Инженер-конструктор, начинавший свой трудовой путь в ОДК-Климов, впервые отправился в космос. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».Инженер-конструктор, начинавший свой трудовой путь в ОДК-Климов, впервые отправился в космос. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».
Изменить размер текста:

9 апреля на космодроме Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». В состав основного экипажа вошел космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Иван Вагнер.

Для петербургского предприятия АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) имя этого человека хорошо знакомо. Иван Вагнер работал в ОДК-Климов инженером-конструктором. Коллеги говорят о нем как о знающем и инициативном специалисте, целеустремленном, добром и отзывчивом человеке.

В АО «ОДК-Климов» гордятся, что в коллективе предприятия более чем с 105-летней историей, создающего сложнейшую технику - авиационные двигатели, трудился будущий космонавт, гордость России.

Ивану Вагнеру было разрешено взять на борт космического корабля вымпел АО «ОДК-Климов» - в знак уважения и доброго напутствия экипажу от коллектива предприятия, сотрудники которого всегда стремятся ввысь к новым свершениям и достижениям на благо нашей Родины.

Климовцы желают Ивану Викторовичу, чтобы его первый полет в космос прошел успешно, чтобы все задачи были выполнены, и по возвращении ждут в гости в ОДК-Климов – в новом конструкторско-производственном комплексе он еще не был.

Кроме Ивана Вагнера в состав основного экипажа вошел космонавт Роскосмоса, Герой РФ Анатолий Иванишин и астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Длительная экспедиция МКС-63 продлится 196 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
188 томов уголовного дела вручили дочери экс-главы окружного Ростехнадзора, обвиняемой в краже 5 млрд рублей
Эксперт: Коронавирус в Петербурге идет по «оптимистичному сценарию»
Останки 75 красноармейцев нашли у трассы «Кола» в Ленобласти
Власти опровергли отмену вывозных рейсов из Таиланда и с Кипра в Петербург
Адвокат рассказал о состоянии историка Соколова в СИЗО
Суд на 15 тысяч рублей оштрафовал петербурженку, принимавшую гостей во время карантина
С 10 апреля опять увеличивается число автобусов на маршрутах
Велогонщики, заразившиеся коронавирусом в ОАЭ, выздоровели и вернулись домой
В Петербурге больным коронавирусом начнут переливать плазму от выздоровевших пациентов
79 штрафов выписано за нарушение карантина в Ленинградской области
Петербуржец, которого оштрафовали за прогулку с сыном на детской площадке, отказывается платить 15 тысяч рублей
Суд приостановил строительство ТЦ «Голливуд» у метро «Пионерская»
Съезд на КАД на развязке с Выборгским шоссе полностью перекроют
Петербургский космонавт впервые в жизни отправился на МКС
Стадо кабанов в городе Ленобласти попало на видео
Досрочного окончания учебного года в Ленобласти не будет
Открытие фонтанов в Петергофе перенесено из-за коронавируса
Пулково переходит на сокращенный режим работы
Суд по делу историка Олега Соколова перенесли на 13 мая
Эрмитаж показал, как живут музейные коты в режиме самоизоляции
Мост глупости поймал очередную «Газель» и сломал ее пополам
Петербуржец подал иск на Роспотребнадзор за принудительное помещение в обсерватор из-за коронавируса