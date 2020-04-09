«Нашим людям ничего не страшно»: Почему салоны красоты в Санкт-Петербурге продолжают работать, несмотря на запрет

На режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до конца апреля 2020 года были отправлены не только социальные и образовательные учреждения, но и всевозможные «институты красоты». Спа-салоны и парикмахерские, массажные и маникюрные кабинеты благополучно закрылись, но, как оказалось, владельцы некоторых из них до конца карантина не дотерпели. Предприниматели, не стесняясь, продолжают рекламировать свои услуги и заманивать клиентов уже не только в соцсетях, но и прямо у входа в свои салоны. Журналист «Комсомолки» пообщалась с администраторами некоторых из них и даже попробовала записаться на процедуры.

Салон эротического массажа I-Spa на Театральной площади вновь заработал в круглосуточном режиме. Звоним.

- Хочу на этой неделе к вам на массаж. Получится?

- Если мастер свободен, то можете хоть сегодня, - доброжелательно отвечает девушка на том проводе. – Выбирайте на сайте массажиста, к которому хотите попасть, называйте любой удобный для вас день и время. А я уточню у мастера: свободен он или нет.

- А какие меры профилактики применяете, коронавирус ходит как-никак...

- Все стирается в прачечных, моется со средствами, душевые и пол обрабатываем хлорированными средствами. Конечно, идя на массаж, вы рискуете... Наши массажисты, естественно, не работают в масках. И соблюдать дистанцию больше метра им затруднительно, - рассказала корреспонденту «КП» сотрудница салона эротического массажа. – Поэтому идти или нет - это уже на ваше усмотрение.

Она пояснила, что всю прошлую неделю они не работали. Но когда карантин продлили до 30 апреля – открылись.

- И не боятся к вам ходить в такое время? Клиентов не стало меньше?

- Ничего наш народ не боится. Как ходили, так и ходят! – веселым голосом пояснила женщина.

В студии эротического массажа «Бордо» на Большой Московской улице со мной не были так любезны и разговорчивы. На мои вопросы, как они сейчас работают, дезинфицируют ли помещение, девушка отвечала, как робот, одну и ту же фразу: «Как обычно!»

Судя по этой рекламе, денег у владельца салона немного. Интересно, откуда он возьмет средства на крупный штраф?Фото: Лилия КОЗЛОВА

Каких-либо пояснений давать не хотела. Объяснив, что спрашиваю не ради интереса, а потому что переживаю из-за ситуации в стране, на том конце провода посоветовали «Лучше дома посидеть, если боитесь».

Среди тех, для кого закон не писан, оказался и салон «Леди» на улице Хошимина. Пока они не работают, но начинают с 10 апреля. О чем сообщили во всеуслышание: повесили на улице вывеску.

Как пояснили в студии, доступны будут все услуги: солярий, педикюр и маникюр, косметология, парикмахерская.

- А почему открываетесь, запрещено ведь до 30 апреля? – спросила у сотрудницы салона.

- Начальство дало нам распоряжение работать, - уверенно заявила девушка.

ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ

Однако таких салонов, к счастью, не так много. В «Анри Матисс», «Кисточки», «Априори», «Fenix», «Фрезия», Центре медицинской косметологии и другие ссылаются на постановление президента и сожалеют, что пока не могут принимать клиентов. У некоторых из них есть медицинские лицензии. Сотрудники этих салонов наедятся, что в ближайшее время, как и их столичные коллеги, смогут вернуться к работе.

Некоторые специалисты принимают клиентов на дому.Фото: СОЦСЕТИ

Руководители петербургских сетей салонов красоты уже попросили помощи у губернатора города. Во вторник, 7 апреля, они подписали открытое письмо Александру Беглову.

- В это сложное время была создана Всероссийская Ассоциация Предпринимателей Индустрии Красоты (АПИК), которая за эти несколько кризисных дней объединила более 10 тысяч предприятий. Мы, представители индустрии красоты Санкт-Петербурга, обращаемся к вам с просьбой оказать поддержку нашей отрасли, в связи со 100% падением оборотов из-за сложившейся ситуации вокруг распространения короновирусной инфекции COVID-19. Требуется немедленное принятие мер, - говорится в письме.

Бизнесмены напомнили, что в отрасли трудятся более 200 тысяч человек, поэтому они хотят, чтобы власти Петербурга официально признали распространение COVID-19 в Петербурге форс-мажором, разрешили отпускать персонал в вынужденный отпуск, освободили от налогов до конца режима самоизоляции в регионе, предоставили кредитные и арендные каникулы, отсрочки по коммунальным платежам и т.д.

Также они отметили, что в условиях кризиса «крайне обостряется проблема с мастерами надомниками». По их мнению, для некоторых людей стрижка, маникюр, укладка – жизненно необходимые вещи. Поэтому многие частники сейчас воспользуется этой ситуацией, несмотря на все запреты. И нелегальный бизнес начнет набирать еще большие обороты.

В ТЕМУ

Ответственные сотрудники сферы красоты помогают петербуржцам справиться с бьюти-голодом в соцсетях. В своих пабликах выкладывают различные лайфхаки. Например, как снять гель-лак в домашних условиях.

ОФИЦИАЛЬНО

Работая против закона, бизнесмены подвергают своих сотрудников лишним контактам, а значит и риску заражения инфекцией. И вдобавок – вероятности распрощаться с весьма кругленькой суммой.

- Салонам красоты в Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запрещено оказывать какие-либо услуги. Никаких послаблений у бьюти-сферы нет. Юридическим лицам за неисполнение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей, а посетителям – до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается на 60%, - отметила пресс-секретарь петербургского Роспотребнадзора Елизавета Скорынина. – Сейчас необходимо избегать всяческих контактов. Не соблюдая закон, люди только делают себе хуже. Никто из сотрудников не знает, кто придет к нему в следующий раз. Этот человек может быть носителем короновирусной инфекции. И симптомы у него могут отсутствовать.