«Иллюзия присутствия»: Приложение, которое помогает бороться с одиночеством и депрессией во время самозоляции, создали в Санкт-Петербурге

Сидеть на самоизоляции петербуржцам (да и вообще россиянам) становится все труднее и труднее. Друзей и близких не увидеть, сериалы и новости уже не спасают. На помощь к тем, кто изнывает от дефицита общения, пришли петербургские разработчики: они создали специальное приложение, которое позволяет создавать «иллюзию присутствия» других людей и тем самым спасаться от одиночества.

По словам автора идеи, старшего научного сотрудника национального центра когнитивных разработок ИТМО Александра Вишератина, на создание приложения его вдохновил личный опыт.

- Я вот уже третью неделю сам нахожусь на карантине с женой и восьмимесячной дочкой, - смеется Александр. - В каком-то смысле нам попроще, чем другим — маленький ребенок особо не дает заскучать — но тем не менее иногда бывает трудно. Причем я довольно часто мониторю соцсети и замечаю, что с такой же проблемой сталкиваются многие — и порой очень популярные — блогеры.

Так выглядит рабочий экран приложения. Разноцветные кружки - метки с постами, оставленными за последние сутки. Фото: Университет ИТМО

Ну а уж если кумирам Instagram не хватает общения, что уж говорить об обычных пользователях? Так подумал наш герой и всего за неделю (благо, есть и опыт и навыки) разработал приложение, которое назвал HowWeSurvive - «КакМыВыживаем». Работает эта штука до невозможного просто: она представляет собой, по сути, интерактивную карту, на которой отображаются посты, фотографии и видео, сделанные за последние 20-30 минут пользователями Instagram. Достаточно выбрать любую локацию — и вы увидите, чем заняты люди по соседству примерно в это самое время.

- Я думаю, что это наш своеобразный вклад в общее дело борьбы с пандемией, - констатирует Вишератин. - Возможность почувствовать и увидеть, что рядом есть люди, они испытывают те же эмоции, делятся теми же переживаниями — все это очень помогает бороться с одиночеством и однообразием.

Пока у приложения не очень большой охват — с момента запуска его посетило около 500 человек. Однако задумкой петербургского разработчика уже заинтересовались в Украине, Республике Беларусь, ОЭА, Японии и Китае. По словам Александра, он готов развивать и совершенствовать свое детище дальше — но только если оно наберет достаточную популярность.

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