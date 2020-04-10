Пасха в Санкт-Петербурге 2020: что будет отменено и что работать в период самоизоляции

Пасха - один из самых любимых праздников в году. Но в этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции попасть на пасхальные службы будет невозможно - в храмах также введен особый режим посещения. Рассказываем, что будет отменено, а что будет работать в период самоизоляции на Пасху в Санкт-Петербурге 2020.

Для верующих, находящихся в самоизоляции и на карантине, в храмах города обещают провести прямые трансляции богослужения в своих официальных сообществах. За несколькими трансляциями можно следить на сайте Санкт-Петербургской митрополии. Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому.

В скором времени будет готово расписание и полный список ссылок на трансляции служб в храмах Петербурга.

В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введен особый режим посещения храмов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Приметы на Пасху

В народе существовало множество примет и поверий, правдивость которых даже не ставилась под сомнение. В их основе - улучшение своей жизни, обретение материального благополучия и избавление от болезней.

Например, в Чистый четверг впервые стригут годовалых младенцев и состригают кончики у взрослых, чтобы волосы лучше росли и были густыми.

К счастью считается разбить тарелку в Страстную пятницу, но произойти это должно случайно.

Если отлучить в этот день младенца от груди, он вырастет здоровым, сильным и крепким.

Молодым девушкам полезно умываться водой из-под красного крашеного яйца, чтобы обрести красоту, а взрослым женщинам такое умывание помогает сохранить молодость.

Супружеская пара должна похристоваться тайком от посторонних глаз, чтобы защититься от ссор и разлучниц.

Тот, кто хочет обрести крепость тела и выносливость, должен постоять на топоре.

Конечно, это все предания старины, но до сих пор мы соблюдаем традиции основной подготовки к празднику. В Чистый четверг принято причащаться, наводить дома порядок, в том числе мыть окна. А также красить яйца, печь куличи, готовить пасху и делать украшения своими руками. Обязательно нужно привлечь к работе детей. Это поможет им познакомиться с историей праздника, старинными традициями, а также даст возможность попробовать себя в новых видах творчества.

Украшения на Пасху

Украшения

Отличным вариантом для украшения дома будут яйца из ниток и шарика. Для этого нужно всего лишь надуть несколько шариков одинаковой формы и обмотать их толстой вязальной ниткой, смоченной в ПВА. Когда клей высохнет, шарики проколоть иглой и вытащить. Готовые разноцветные яйца можно украсить бантами, сложить в корзинку или блюдо, сделать из них оригинальный венок или подвесить к потолку.

Яркую пасхальную корзинку с яйцами и цветами можно сделать из цветного пластилина или даже картона. Тут все зависит от фантазии.

Пасхальный венок необязательно должен быть из прутьев. Можно надуть несколько разноцветных шариков, соединить их в круг и украсить цветами, бантами и лентами. Причем цветы могут быть как живыми, так и сделанные своими руками из подручных материалов.

Если у вас в доме есть морские камушки. Их можно раскрасить гуашью в разные цвета, насыпать в прозрачное салатное блюдо, а по краю самого блюда пустить гирлянду с пасхальной атрибутикой и цветами.

На праздничный стол рекомендуется стелить белую скатерть - на ней ярче выглядят все украшения и угощения. Красиво будут смотреться грубые холщовые салфетки, перевязанные лентой. Игрушечные фигурки пасхальных кроликов, цыплят и птичек также будет уместны во время праздничного застолья.

Все должно быть готово к Святому Воскресению для семейного застолья. Нельзя грустить, ходить хмурыми и ругаться с ближними. Наоборот, делать полагается только то, что может принести радость тебе самому и окружающим. На Пасху можно дарить ближним любые приятные и нужные подарки.

Что поставить на стол

Считалось, что блюд на столе должно быть ровно 48 - по числу дней поста. Но эта традиция давно потеряла свой смысл. Каждый готовит столько, сколько может. Центральное место на столе, конечно, должны занять пасха, кулич и красивые расписные яйца. Остальное - на усмотрение каждого, просто исходите из своих кулинарных пристрастий. Это могут быть блюда из овощей, мяса и рыбы, куриных потрохов и селедки, пироги и любая другая выпечка.

Разнообразие среди напитков тоже поощряется на Пасху. По традиции к празднику варятся компоты и кисели. Подаются вино, наливки, пиво, настойки. Но переедать и перебирать с алкоголем не рекомендуется. Особенно, если вы выходите из поста.

Близится самый светлый праздник - Пасха.Фото: Олег ЗОЛОТО

РЕЦЕПТЫ НА ПРАЗДНИК

Салат «Птичье гнездо» с говядиной и солеными огурцами

НАДО: говядина - 300 г, огурцы соленые - 2-3 шт., яйца - 3 шт., лук репчатый красный - 1 шт., сыр твердый - 100 г, майонез - 150 г, петрушка свежая - 5 веточек, соль по вкусу.

ГОТОВИМ. Отваренную и остывшую говядину нарезать соломкой, выложить на плоскую тарелку в виде кольца, смазать майонезом. Сверху положить слой натертых на крупной терке соленых огурцов. Потом слой красного лука полукольцами. Промазать майонезом. Далее следует слой яичных белков и натертого твердого сыра. В центр салата выложите веточки петрушки и желтки.

Пасха обыкновенная

НАДО: творог - 400 г, сметана - 3-4 ст. ложки, масло сливочное - 3-4 ст. ложки, соль - 1-2 щепотки, сахар - 2-3 ст. ложки, сахар ванильный - 1/2 ч. ложки.

ГОТОВИМ. Свежий творог положить под пресс на 10-12 часов. Добавить в него порцию сметаны, нужное количество мягкого свежего сливочного масла, щепотку соли, 2-3 ст. ложки сахара, ваниль, перемешать все как можно лучше, чтобы не было комков. Потом протереть через сито творожную массу или тщательно перетереть блендером. Сложить в пластиковую форму, смазанную маслом. Через сутки осторожно выложить на блюдо. Украсить творожную пасху изюмом или сахарной посыпкой.

Кулич по старинному рецепту

НАДО: яйца - 7 шт., мука - 1,2 кг + 2 ст. ложки, молоко - 1/2 стакана, сметана - 300 г, сахар - 300 г, масло сливочное (мягкое) - 150 г, изюм - 100 г, дрожжи прессованные - 75 г, масло оливковое - 3 ст. ложки, кардамон молотый - 1/2 ч. ложки, сахар ванильный - 2 ст. ложки, коньяк - 50 г, щепотка соли. Для украшения: молоко - 1,2 стакана, сахар - 3 ч. ложки, посыпка кондитерская.

ГОТОВИМ. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены. Добавляем молоко, молотый кардамон, дрожжи, мягкое сливочное масло. Все перемешиваем. Оставляем опару в теплом месте на 2 часа. Изюм заливаем коньяком. В хорошо поднявшуюся опару добавляем соль, сметану, оливковое масло, муку. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Добавляем в тесто изюм вместе с коньяком, еще раз перемешиваем. Оставляем тесто для подъема в теплом месте на час. Обминаем его и делим на шарики в зависимости от форм. Выкладываем тесто в формы, накрываем пленкой и ждем 40-60 минут. Затем выпекаем при температуре 170 градусов до готовности. Пока кулич остужается, смешиваем сахар с горячим молоком. После остывания поливаем верхушку кулича глазурью и посыпаем кондитерской посыпкой.

Буженина по-царски

НАДО: свиной окорок - 1 кг, соль, перец и чеснок по вкусу.

ГОТОВИМ. Солим окорок со всех сторон - он должен оставаться в соли около суток. Затем нужно надрезать кожу острым ножом, натереть мясо перцем и нашпиговать его чесноком. Прогреваем духовку до 180 градусов, кладем окорок на противень и наливаем половину стакана воды. Когда зарумяниться верхняя часть окорока его нужно перевернуть и довести до готовности. Для того чтобы верхняя корочка не пересохла, нужно постоянно наливать на нее выделяющийся сок.

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