2020-04-10T17:53:32+03:00
Конкурсы и тесты

Спортсмен или поэт на карантине: Пройди тест и узнай, на кого из звезд ты похож на самоизоляции

Характер человека можно определить даже по его поведению дома в условиях ограниченного режима
Алена ЧИЧИГИНАПавел РОМАНОВ
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А как проводите дни на самоизоляции вы?А как проводите дни на самоизоляции вы?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Да, да, мы все понимаем: сидеть дома сложно, тем более, когда было столько планов, да еще и погода в Петербурге, как назло, теплая и солнечная. Но все же лучше дома. Сами знаете почему - дабы не распространилась коронавирусная инфекция.

Но все переживают самоизоляцию по-разному. Характер человека можно определить даже по его поведению дома в условиях ограниченного из-за коронавируса режима. Пройди наш тест и узнай, кто ты из звезд на самоизоляции. Делись своим результатом в соцсетях, рассказывай друзьям и узнавай, кто они. А если итог не устроил - напиши в комментариях, на кого ты больше похож, предлагай свои варианты. Итак, поехали!

ИСТОЧНИК KP.RU

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