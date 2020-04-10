Уролог: ответственность за выкидыш может лежать и на мужчине

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с врачом-урологом Андреем Галыниным 00:00 00:00

Поднимите руку те мужчины, которые сами, регулярно по доброй воле, ходят к урологу. Не из-за возникших проблем, не потому что заставила жена или любимая девушка. А просто – из сознательности и понимания важности регулярных осмотров.

Почему-то нам кажется, что много рук мы не увидим. И, к сожалению, врачи наши предположения подтверждают.

– В плановом порядке к урологам обращаются нечасто, – говорит врач-уролог Санкт-Петербургского Центра планирования семьи и репродукции Андрей Галынин. – Как правило, приходят по рекомендации супруги или ее гинеколога, при планировании беременности.

Интересно, что на регулярное обследование чаще приходят молодые люди, те, кого называют поколение «next». Они уже воспитаны с осознанием необходимости следить за здоровьем. Люди постарше, чье детство пришлось на прошлый век, не привыкли просто так ходить по врачам, и уж тем более такой «деликатной» направленности.

Врач-уролог Санкт-Петербургского Центра планирования семьи и репродукции Андрей Галынин.Фото: Андрей ГАШЕВ

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК – КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возможно, мы сейчас немного ущемим мужское самолюбие, но статистика беспристрастна: мужчина и женщина равноценны в вопросах зачатия.

– У нас есть бесплодная пара – когда в течение года регулярной половой жизни партнеры не могут добиться беременности, – объясняет наш эксперт. – Дальше уже надо разбираться, чье это бесплодие: мужское ли, женское или сочетанное, когда оба партнера имеют патологии. И по цифрам это выглядит так: 30 процентов приходится на женское бесплодие, 30 процентов – на мужское, еще 20 процентов – на обоюдное. И последние 20 процентов – это так называемое идиопатическое бесплодие, когда нет объективных медицинских отклонений, мешающих зачатию. К сожалению, такие случаи встречаются все чаще.

При этом забеременеть – это еще даже не половина дела. И здесь тоже ответственность лежит на обоих партнерах. Да-да, если мужчина смог оплодотворить – это еще не значит, что от него больше ничего не зависит. Андрей Галынин подчеркивает: даже выкидыш может произойти именно из-за мужчины.

– Давайте представим, что сперматозоид – это такая «суперупаковка» ДНК, как заархивированный файл с информацией, – объясняет врач. – Попадая в яйцеклетку, спираль ДНК начинает раскручиваться. Но если «файл» поврежден, он дальше не откроется. Так что не только зачатие, но и вынашивание тоже отчасти «заслуга» мужчин. И даже, если у него хорошая спермограмма (анализ, показывающий количество и качество сперматозоидов – прим. авт.) – это еще ничего не значит.

ТРИ «КИТА» ДЛЯ УРОЛОГА

Впрочем, до зачатия еще нужно «добраться». И, если, как мы уже говорили выше, у пары не получается этого сделать самостоятельно в течение года, дальше за дело должны браться специалисты.

На то, чтобы исправить ситуацию без участия репродуктологов врачам дают еще 9-12 месяцев, если женщина не старше 35 лет и максимум полгода, если она в более зрелом возрасте. Как вы понимаете, тянуть в таком случае просто некогда.

Когда потенциальные родители приходят на прием, есть три основных момента, на которые надо обратить внимание: качество спермы мужчины, нет ли у него болезней, передаваемых половым путем, и нет ли воспалений без инфекций.

– Факторы, ухудшающие качество спермы, можно перечислять долго, – говорит уролог. – Среди основных: гормональные нарушения, инфекционные процессы, варикоцеле, гидроцеле (болезни яичек – прим. авт.) – это явные диагнозы, с которыми мы можем справляться. А еще есть факторы внешней среды. И это не только алкоголь, табак и наркотики. Это еще хронический стресс, усталость, недосыпание, неправильное питание. Кроме того, за гранью возможностей у нас пока что генетические процессы.

НА ЗАМЕТКУ

Когда и как часто мужчины должны ходить к урологу

Сначала за малышами наблюдают в первый год жизни. Наблюдают врожденную водянку яичек и смотрят, нет ли других проблем. Дальше, период до 12 лет считается относительно спокойным.

– Самый большой риск в этом возрасте – перекрут яичек, – объясняет Андрей Галинин. – Мошонка незрелая, дети подвижные. Поэтому в случае резкой боли нужно экстренно обращаться к врачу. Если медицинская помощь оказана в течение шести часов, последствий не будет.

Следующее посещение врача (повторимся, если нет острой боли) – в подростковом возрасте, когда у ребенка начинается пубертатный период. Врачи смотрят, нормально ли подросток развивается в психологическом и физиологическом смыслах, не отклоняется ли от норм.

Недавно в городском Центре планирования семьи открыли Центр мужского здоровья.Фото: Андрей ГАШЕВ

Дальше, в возрасте от 18 до 39 лет, нормально ходить к урологу раз в три года. Но и тут есть исключения. Если у мужчины за год меняются половые партнерши, ему рекомендуют проверяться ежегодно.

– Мы сейчас говорим о здоровом мужчине, – подчеркивает врач. – Если у него уже были заболевания или же есть хронические, то график посещений скорректирует его врач.

После 40 лет обследоваться надо раз в год. Начиная с 45 лет представители сильной половины человечества дополнительно сдают кровь на ПСА – Простатспецифический антиген. Это онкомаркер, показывающий заболевания предстательной железы. Наш эксперт подчеркивает: если по мужской линии в семье были проблемы, то такой анализ рекомендуется сдавать с 40 лет.

БДИ!

Симптомы, с которыми надо срочно бежать к врачу

– Боль: в мочевом канале, в процессе или после мочеиспускания, в промежности, в нижней части живота, в области крестца или поясницы.

– «Неправильное» мочеиспускание: слишком частое, прерывистое, и так далее. Ночью в норме человек вставать в туалет не должен, а днем ходить «по-маленькому» не чаще восьми раз.

– Кровь, где бы то ни было, в моче или в сперме.

– Проблемы с эректильной функцией и отсутствие желания в принципе.

3 ВОПРОСА УРОЛОГУ

– Методы профилактики камней в почках?

– Соблюдать водный режим: 1,5-2 литра в день, если это не противоречит другим заболеваниям и с погрешностью на рост и вес. Не выпивать всю норму воды за раз – пить часто, но понемногу. Отказаться от монодиет, а также ограничить острую и соленую пищу. Воду, кстати, пить не минеральную, а простую.

– Как решить проблему с эрекцией?

– Сначала понять ее причины: может быть психогенная, гормональная, сосудистая и нейрогенная – это связано с травмами нервных окончаний. Лечение будет назначено в зависимости от причины, но в любом случае придется обращаться к сексопатологу, потому что обычно у мужчины потом появляется страх, что он «не сможет».

– Аденома простаты – это рак или нет?

– Аденома простаты она же доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Это возрастное образование, которое грозит всем мужчинам. У одних оно появится в 50 лет, у других – в 60. К 80 годам аденома есть у всех. Она растет медленно и постепенно сдавливает мочеиспускательный канал, что приводит к разным проблемам. Медикаментозно можем только улучшить качество жизни мужчины, замедлить рост образования. Но полностью остановить его мы не можем. И в какой-то момент может потребоваться хирургическое вмешательство.

СПРАВКА «КП»

Санкт-Петербургский городской Центр планирования семьи и репродукции оказывает широкий спектр услуг парам, которые испытывают трудности с зачатием. Здесь есть клинико-диагностическая лаборатория, МРТ, отделение УЗД, рентгенологические кабинеты.

На базе Центра работает Центр мужского здоровья, куда мужчины (по направлению от гинеколога партнерши или из поликлиники) могут обращаться бесплатно. Здесь занимаются не только бесплодием, но и эректильной дисфункцией, а также возрастными гормональными перестройками.

Почему в России нет «андрологов», могут ли мужчины старше 80 лет стать отцами и влияет ли качество воды в Петербурге на образование камней в почках? Слушайте в полной версии программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).