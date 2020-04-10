2020-04-10T12:50:14+03:00
Общество

Заниматься спортом и посещать концерты, не выходя из дома, – возможно с Wink

Цифровой видеосервис поможет сделать ваш карантин максимально полезным и интересным
Степан СТЕПАНОВ
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Заниматься спортом и посещать концерты, не выходя из дома – возможно с Wink. Фото предоставлено Ростелеком.Заниматься спортом и посещать концерты, не выходя из дома – возможно с Wink. Фото предоставлено Ростелеком.
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Цифровой видеосервис Wink совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустили серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.

Для всех, кто находится в самоизоляции, предусмотрено несколько видов тренировок. Вы найдете их в подборке.

Начинать день Wink и UFC GYM предлагают с занятия «Утреннее пробуждение». Всего 10 минут суставной разминки помогут привести себя в тонус, взбодриться и зарядиться позитивом на весь день.

Тем, кто только планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения направлены на развитие основных групп мышц и работу с собственным весом, поэтому специального снаряжения для занятий не потребуется.

Для более опытных подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью», направленная на изучение и усвоение технических элементов боя без реального партнера по спаррингу.

Для подготовки к занятиям предусмотрена 10-минутная комплексная онлайн-разминка, которая разогреет мышцы и подготовит тело к любой физической нагрузке.

- Наша миссия — поддерживать людей, - говорит руководитель проекта UFC GYM в России Игорь Рыжов. - Каждый из нас ежедневно борется с множеством трудностей, особенно в режиме самоизоляции. Лень, отсутствие дисциплины и мотивации, тревожность, увеличение времени в экранах телефонов и компьютеров — все это не добавляет здоровья. Именно поэтому мы создали онлайн-тренировки. Это простой способ сменить фокус с негативной повестки на работу над собой и своим здоровьем. 15–30 минут ежедневно помогут оставаться в тонусе и дадут силы, чтобы переждать это непростое время. Поддерживайте себя, близких и друзей, занимайтесь спортом!

А пятничный вечер – самое время для концерта: 10 апреля в 19:00 по московскому времени в Wink на бесплатном телеканале «Все ТВ» начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, где певица представит свою новую песню «Небо в глазах» и споет уже полюбившиеся хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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