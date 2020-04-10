2020-04-10T15:42:01+03:00
Общество

Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Санкт-Петербурге: по решению губернатора города, с 11 по 30 апреля посещение кладбищ запрещено

Исключение составят случаи оформления похорон и само погребение
Петр КИБЕР
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Перед пасхальными праздниками в Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища.Перед пасхальными праздниками в Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 11 по 30 апреля в Санкт-Петербурге будет запрещено ходить на кладбища. Это стало известно после того, как 10 апреля губернатор Северной столицы внес дополнения в постановлении о мерах по противодействию коронавирусу.

- Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга гражданами кладбищ соответственно списку, за исключением случаев оформления услуг по погребению и участия в погребении, - говорится в пункте 2.8 постановления, опубликованного на сайте Смольного.

Таким образом, кроме как для похорон ходить на городские кладбища будет запрещено. Постановление изменено как раз перед пасхальной неделей, чтобы верующие по давней традиции не шли на погосты и не рисковали заразиться инфекцией. Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Санкт-Петербурге должно не дать новых очагов распространения коронавируса в городе.

Стоит отметить, что накануне подобную меру ввели власти Москвы. При этом московский патриархат уже поддержал решение закрыть кладбища кладбищ в пасхальные дни, назвав его «разумным».

В Русской православной церкви уже призвали верующих в Страстную неделю и на Пасху,19 апреля, молиться дома.

Напомним, что в 2020 году Вербное воскресенье наступает 12 апреля, а Пасха - через неделю, то есть 19-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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