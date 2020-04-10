2020-04-10T14:05:06+03:00
Общество

УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете

Для того чтобы принять в ней участие, необходимо обратиться в любой офис Банка
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете. Фото: Евгения Гусева.УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете. Фото: Евгения Гусева.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Начисление процентов на фактический остаток на счете в Банке УРАЛСИБ» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой.

В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в любой офис Банка УРАЛСИБ, предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Проценты на ежедневный остаток по счету начисляются в течение 3-х месяцев с даты открытия счета, при обслуживании в рамках пакетов услуг «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» и «Кассовый Прайм» с авансовой схемой оплаты за 3, 6 или 12 месяцев.

Согласно условиям акции, проценты начисляются, исходя из фактического ежедневного остатка на счете, выплата процентов производится ежемесячно:

- от 300 001 рублей до 1 000 000 рублей - 2% годовых;

- от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 3% годовых;

- от 3 000 001 рубля - 4,5% годовых.

Акция продлится до 30 июня 2020 года включительно.

Получить подробную информацию об условиях акции, а также ознакомиться со всеми продуктами и услугами для физических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (800)-700-77-16 и на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге: что изменилось и для кого
Например, к запретам проводить различные мероприятия добавился и запрет их посещать. Рассказываем о новых правилах самоизоляции в Санкт-Петербурге, которые будут действовать до 30 апреля 2020 года
Новости 24
В Ленобласти нашли плантацию конопли и шесть килограммов готовой марихуаны
Умер известный путешественник из Санкт-Петербурга
Суд оштрафовал на 7500 еще одного нарушителя карантина
«Дачу с привидениями» в Парголово продают за 4,3 миллиона
Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет ввели в Ленинградской области
Они - герои: Медики 20-й больницы 17 дней остаются на рабочих местах из-за коронавируса
22 маршрута трамваев и троллейбусов усилили работу в Санкт-Петербурге
Петербургский бизнесмен поставил ультиматум Смольному и пообещал открыть рестораны 15 апреля
В Петербурге проверили работу волонтерских центров в условиях самоизоляции
Жена актера Прилучного рассказала об избиении во время самоизоляции
Прижизненное издание комедии Александра Грибоедова продали на аукционе за 350 тысяч рублей
Пышечную закрыли за работу в условиях карантина в Санкт-Петербурге
Суд отменил штраф петербурженке за нарушение режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
На платной трассе Петербург-Москва в аварии с фурой тяжело пострадала девушка
Кот Матроскин объявил «карантикулы» и начал «шить» маски в Петербурге
Андрей Аршавин стал курьером по доставке еды
На Приморском шоссе утром погиб водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
РЖД согласовали концепцию превращения Петербурга в железнодорожный узел
У уборщицы из Гатчины украли 2 миллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 10 апреля 2020 года составило 6 человек
Жителям Карелии предоставят поддержку на время самоизоляции из-за коронавируса
Изрезанный мигрант выпрыгнул от похитителей в окно и пришел за помощью в пожарную часть
Петербуржец через суд требует отменить запрет гулять в парках во время самоизоляции
17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленинградской области 10 апреля 2020 года
Более 6,7 тысяч человек прошли тест на коронавирус 9 апреля в Санкт-Петербурге
За три месяца в Петербурге поймали 1472 пьяных водителя