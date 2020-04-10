2020-04-10T16:13:18+03:00
Общество

Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге: что изменилось и для кого

Например, к запретам проводить различные мероприятия добавился и запрет их посещать. Рассказываем о новых правилах самоизоляции в Санкт-Петербурге, которые будут действовать до 30 апреля 2020 года
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге вступили в силу с 4 апреля 2020 года.Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге вступили в силу с 4 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Почти месяц в Санкт-Петербурге действует постановление «О мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции». Поправки в него за это время внесли уже в девятый раз – новые пункты появляются по мере изменения эпидситуации в городе. «Комсомолка» рассказывает, что изменилось на этот раз и для кого новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге. Они, кстати, будут действовать с сегодняшнего дня и до 30 апреля 2020 года.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – НА УДАЛЕНКЕ

Самое важное и неприятное для верующих – новые поправки запрещают посещение кладбищ. С 11 апреля.

«За исключением услуг по погребению и участия в погребении», - сказано в документе.

Этот пункт появился в преддверии Вербного воскресенья: 12 апреля сотни тысяч петербуржцев собирались поехать на могилы своих родных и близких. Если учесть, что большинство из них люди пожилого возраста, которым и так предписана изоляция, этот запрет был предсказуем и очевиден.

А пока на кладбищах не будет посетителей, их успеют обработать от клещей: такое поручение этим же постановлением дано Комитету по промышленной политике и инновациям, в чьем ведении и находится похоронное дело в городе.

НИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ, НИ ПОСЕЩАТЬ

Спортивные, культурные, прочие зрелищные мероприятия по-прежнему под запретом. Так же, как и бассейны, фитнес-центры, кальянные, рестораны и дальше по списку. Только теперь к этому добавился еще и запрет их посещать.

Спросите, зачем все усложнять? Если кафе не работает, логично, что туда никто не ходит. Но эта поправка рассчитана на нарушителей постановления – а таких за неделю ловят сотнями. До сих пор, если какое-то заведение открывалось нелегально, то ответственность несли его владельцы, но не те, кто туда пришли. Теперь же можно штрафовать всех – новые поправки в закон об административных правонарушениях тоже подоспели на днях.

МФЦ – ТОЛЬКО ИНФОРМИРУЮТ, ХИМЧИСТКИ – РАБОТАЮТ

Изменился и список услуг, которые можно в этот нерабочий месяц предоставлять петербуржцам. Так, теперь в документе уточнили, что имеется в виду под «услугами связи» - почта, сотовая, фиксированная и спутниковая связь. Кроме того, в перечне появились услуги химчисток, прачечных «услуги по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, а также услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации».

При этом из пункта, касающегося работы МФЦ, пропала строчка об услугах в электронной форме. До конца месяца центры смогут только информировать по телефону о «порядке предоставления» разных услуг.

БУДУЩИМ МЕДИКАМ – ПРАКТИКА

Еще одно исключение касается учебных процессов. Напомним, прошлым постановлениям вузам рекомендовали до конца года перейти в дистанционный режим, а иногородних студентов отправить по домам.

Теперь же в число исключений, которым разрешено продолжать образовательную деятельность, помимо дежурных детских садиков попали отдельные профессиональные образовательные организации, организации высшего профессионального образования, вузы, научные и медицинские организации.

«В части, касающейся практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского образования», - сказано в документе.

Другими словами, студентов-медиков отзывают с домашнего обучения на практику. Пока что разъяснений этого пункта не было, но не исключено, что будущих медработников планируют привлекать к помощи в городских больницах и поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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