Понятно теперь, кто скупил всю гречку: Студентка из Санкт-Петербурга начала делать картины из дефицитной крупы

Похоже, те, кто месяц назад активно закупался гречкой, предвидели самоизоляцию и боялись в первую очередь голода не гастрономического, а творческого. Ведь когда закрыты все секции по интересам, и многие сходят с ума от безделья, хозяева «гречневых запасов», торжествуя, мастерят шедевры из крупы.

В том, что это прекрасный метод скрасить карантинные будни и повеселить окружающих, убедилась петербургская студентка Анастасия Котюк. Девушка рассудила: если выкладывать из гречки картины, фотографировать, а потом ссыпать её назад, - никакого вреда продукту нет. В «голодный год» из крупы, которая уже успела побывать атлантами, Биржей и стрелкой Васильевского острова, получится прекрасный гарнир.

Гречка прекрасно подходит для того, чтобы мастерить из нее картиныФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мне нравится процесс, хотя, признаюсь, часто сердилась, когда выходило неровно: конь слишком толст и похож на пони, сфинксы напоминают кроликов, да и «Александрийский столп» слегка завалился направо. Но я ведь не художник, я просто люблю делать что-то своими руками, - делится Анастасия.

Во время самоизоляции "съедобные" достопримечательности города могут появиться в любой квартире!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свои работы девушка создает для университетского проекта. По словам студентки, она даже и не подозревала, что её творчество так заинтересует интернет-пользователей.

При создании картин продукт не пострадал и так же пригоден в пищуФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Если мои картины у кого-то вызвали улыбку, это для меня уже своего рода победа! – говорит Настя. – Хочется в это непростое, непривычное время поднимать другим настроение. Рада, что это получилось и даже в более широких масштабах, чем я ожидала.

Хозяйке на заметку: творить можно и из пшена, риса и других круп!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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