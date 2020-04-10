2020-04-11T07:53:18+03:00
Общество

Понятно теперь, кто скупил всю гречку: Студентка из Санкт-Петербурга начала делать картины из дефицитной крупы

На создание шедевров Анастасия Котюк пустила все свои стратегические запасы
Алина ЧЕМЕРИС
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Те, кто запасался крупой, боялись, видимо, голода творческого, а не гастрономическогоТе, кто запасался крупой, боялись, видимо, голода творческого, а не гастрономическогоФото: Артем КИЛЬКИН
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Похоже, те, кто месяц назад активно закупался гречкой, предвидели самоизоляцию и боялись в первую очередь голода не гастрономического, а творческого. Ведь когда закрыты все секции по интересам, и многие сходят с ума от безделья, хозяева «гречневых запасов», торжествуя, мастерят шедевры из крупы.

В том, что это прекрасный метод скрасить карантинные будни и повеселить окружающих, убедилась петербургская студентка Анастасия Котюк. Девушка рассудила: если выкладывать из гречки картины, фотографировать, а потом ссыпать её назад, - никакого вреда продукту нет. В «голодный год» из крупы, которая уже успела побывать атлантами, Биржей и стрелкой Васильевского острова, получится прекрасный гарнир.

Гречка прекрасно подходит для того, чтобы мастерить из нее картины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гречка прекрасно подходит для того, чтобы мастерить из нее картиныФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мне нравится процесс, хотя, признаюсь, часто сердилась, когда выходило неровно: конь слишком толст и похож на пони, сфинксы напоминают кроликов, да и «Александрийский столп» слегка завалился направо. Но я ведь не художник, я просто люблю делать что-то своими руками, - делится Анастасия.

Во время самоизоляции "съедобные" достопримечательности города могут появиться в любой квартире! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во время самоизоляции "съедобные" достопримечательности города могут появиться в любой квартире!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свои работы девушка создает для университетского проекта. По словам студентки, она даже и не подозревала, что её творчество так заинтересует интернет-пользователей.

При создании картин продукт не пострадал и так же пригоден в пищу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

При создании картин продукт не пострадал и так же пригоден в пищуФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Если мои картины у кого-то вызвали улыбку, это для меня уже своего рода победа! – говорит Настя. – Хочется в это непростое, непривычное время поднимать другим настроение. Рада, что это получилось и даже в более широких масштабах, чем я ожидала.

Хозяйке на заметку: творить можно и из пшена, риса и других круп! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хозяйке на заметку: творить можно и из пшена, риса и других круп!Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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