2020-04-10T18:55:24+03:00
Общество

Матпомощь и питание: Как поддержали своих студентов вузы Петербурга во время карантина

В непростое время учащимся делают специальные выплаты и даже оплачивают дорогу домой
Полина ЖУКОВА
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Некоторые вузы Петербурга решили поддержать своих студентов во время самоизоляции.Некоторые вузы Петербурга решили поддержать своих студентов во время самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже несколько недель петербургские студенты учатся дистанционно. Многие из них проводят самоизоляцию в общежитиях, кто-то – разъехался по своим городам на время карантина. Множество студентов сейчас вынуждены оставить подработку. И некоторые вузы города на Неве решили поддержать своих учащихся в непростой период. И организовали доставку питания или оформили материальную помощь.

Так, руководство Политехнического университета Петра Великого объявило о специальной выплате для студентов – она составит 2200 рублей. Получить ее смогут все студенты очной формы по программам высшего и среднего образования. Кроме того, поддержат не только бюджетников, но и даже «платников». Также выплата будет положена иностранным студентам и аспирантам. Выдавать ее Политех будет независимо от других выплат и стипендий. На такую помощь студентам вуз выделил 50 миллионов рублей.

– Средства мы выделим из резервного фонда университета. Полагаем, что любая посильная материальная помощь даст возможность выстоять в нелегких обстоятельствах, – приводит пресс-служба вуза слова ректора СПбПУ Андрея Рудского.

Для получения матпомощи студентам Политеха не нужно будет никуда нести документы. Как оформить выплату, можно прочитать официальном на сайте вуза.

Позаботился о своих подопечных и Институт кино и телевидения. Вуз решил оказать помощь в период коронавируса студентам, которые находятся в тяжелом материальном положении. На выплаты институт выделил 760 тысяч рублей, а средний размер матпомощи составит около 5 тысяч рублей. Кроме того, студентам, которые во время самоизоляции живут в общежитии и не уехали в свой родной город, передадут продуктовые наборы – на общую сумму 800 тысяч рублей.

О студентах, кто сейчас почти безвылазно находится в общежитиях, подумал и Горный университет. Проживающим в общежитиях вуза и тем, кто живет в Межвузовском студенческом городке каждый день будут отправлять ланч-боксы с бесплатным обедом вплоть до окончания режима самоизоляции.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС поможет иногородним студентам отправиться домой. Тем, кто проживает в общежитиях вуза, возместят расходы на билеты. Так ребята смогут провести период дистанционного обучения у себя дома. Заявления на получение такой матпомощи в вузе принимают до 12 апреля. Затем 15 апреля сформируют приказ об этих выплатах, а уже 20 апреля студенты получат компенсацию на железнодорожные и авиабилеты.

А вот студентам Гуманитарного университета профсоюзов продлили срок оплаты обучения за 2020/2021 год до 8 мая. Речь идет об очном обучении. Тем студентам, которые в свое время поступили в СПбГУП с особо высокими результатами ЕГЭ, а также кандидатам в стипендиаты, сделали отсрочку по оплате – до конца летней промежуточной аттестации. Она, к слову, может состояться уже осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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