«Я что два миллиона рублей не отдам, что два с половиной»: петербургский ресторатор, прогоревший из-за коронавируса, объявил ультиматум властям

Петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил ультиматум: либо в городе вводят режим чрезвычайной ситуации, либо он вопреки всем запретам снова откроет свои рестораны, закрытые на время карантинных каникул. На такой шаг, по словам бизнесмена, его толкнуло отчаяние: доходов нет, а вот расходы никуда не девались.

ТУДА ХОДИ, СЮДА НЕ ХОДИ

- Вчера я подсчитал расходы за март, - написал Затуливетров 9 апреля на своей странице в Facebook. - В одном ресторане – 870 тысяч, во втором - 1 млн 340 тысяч. Итого более двух миллионов рублей. Даже полученного месяц назад кредита не хватит, чтобы покрыть все расходы.

Ресторатор недоумевает: почему в заведениях общественного питания заразиться коронавирусом можно, а в метро, банках и магазинах — нельзя?

Ресторатор, объявивший властям ультиматум, недоумевает: почему в заведениях общепита находиться нельзя, а в магазинах, метро, банках и просто на улице - можно?Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ещё в начале марта все мы получили и, что важно, моментально исполнили предписания Роспотребнадзора относительно безопасного пребывания посетителей в ресторанах, - констатирует бизнесмен. - Если их недостаточно - мы сами разработаем меры предосторожности, мы определим безопасные расстояния и позволим людям определять, безопасны мы, или нет.

Заканчивается текст воззванием: Затуливетров официально объявляет о том, что откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят режим чрезвычайной ситуации. И более того — призывает всех «неравнодушных людей» последовать его примеру.

- Сейчас у меня просто нет выхода, - рассказал Александр «Комсомолке». - Если я не откроюсь, я станут разочарованием для своих сторонников и позором для противников. У меня уже появились сторонники в разных городах, но я, если честно, сам их теперь отговариваю следовать моему примеру, потому что чувствую ответственность. Я вовсе не хочу открывать рестораны любой ценой. Для меня сейчас главное — отстоять свои принципы и заявить обществу, властям, что мы, рестораторы, тоже люди, и наши права и интересы нужно учитывать.

Из-за карантина в городе опустели не только рестораны, но и торговые центры.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТЛОЖЕННАЯ ПОМОЩЬ

Между тем коллеги Александра по несчастью признаются: такой радикальный подход они не разделяют, но вопросом «как жить дальше?» задаются в последнее время с пугающей частотой.

- Нам фактически не оказывается никакой поддержки, - констатирует Елена Янишевская, представитель ресторанной группы The Hat Group, владеющей сетью городских заведений. - То, что уже есть — например, предоставление кредитов на более мягких условиях — не работает. А когда заработает, я боюсь, будет уже поздно. Да и кредит — да, он поможет прямо сейчас, но никак не снимет те обязательства, которые будут со временем все увеличиваться и увеличиваться.

По словам Янишевской, заведения общественного питания в городе сейчас оказались между молотом и наковальней. С одной стороны — нет доходов, зато есть потребности в плате за аренду помещений, коммуналку, да и сотрудникам, которые оказались без работы не по своей воле, тоже нужно чем-то платить. С другой — у потенциальных клиентов деньги тоже понемногу кончаются. Так что даже когда рестораны, бары и кафе наконец-то откроются, велика вероятность, что туда просто никто не придет.

- Кто-то из моих коллег говорил, что 90 % городских заведений общепита эти каникулы не переживут, - продолжает Янишевская. - Я, в общем-то, с этим согласна. Конечно, этот сегмент очень динамичный, и на месте тех, кто разорится, тут же откроются другие. Но это будут уже не проверенные временем бары и рестораны со своей репутацией, историей и клиентурой, а что-то непонятное и, вполне возможно, не очень качественное.

По словам рестораторов, они оказались между молотом и наковальней - денег нет ни у них самих, ни у их потенциальных клиентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственный выход — в спешке переквалифицироваться из общепита в торговлю или же организовать доставку продуктов на дом. Но и то и то по щелчку пальцев не делается — а значит, положение большинства ресторанов и кафе, по сути, абсолютно безвыходное.

БУНТ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА

Такую же позицию заняла и петербургская ассоциация малых предприятий. По словам ее председателя, Владимира Малышева, проблемы бизнеса он понимает и разделяет, но устраивать демарши во время эпидемии смысла не видит.

- Конечно, нужны дополнительные меры поддержки, - констатирует Малышев. - Снижение или отмена арендной платы, коммуналки и так далее. Люди, чей бизнес оказался под угрозой, сейчас очень напряжены и взволнованы. Неудивительно, что некоторые начинают терять самообладание. Тем не менее я не думаю, что это перерастет в какой-то массовый бунт. Все-таки большинство понимает, что деваться сейчас некуда и ставить прибыль превыше человеческих жизней и здоровья безответственно.

Ну а если бунт все же случится, его, судя по всему, подавят в зародыше. По крайней мере официальные структуры заявляют — бесстрастно и строго — ничем хорошим попытка открыть рестораны, пока в городе действует режим повышенной готовности, не закончится.

А вот медики с таким подходом категорически не согласны. По их словам, главная задача сейчас - максимально разобщить людей. В магазинах, банках и метро это можно сделать, а вот в магазинах - нет.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сначала будет вынесено предупреждение, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. - Потом, если владелец заведения его не исполнит, делом займется суд. Перспективы все те же: закрытие и штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Но и такая перспектива Затуливетрова не пугает:

- У меня сейчас суммарно два миллиона долга, - с грустью констатирует бизнесмен. - Я что два миллиона не отдам, что два с половиной. Поэтому от своих намерений я отказываться не буду.

МНЕНИЕ

Дмитрий Панов, координатор общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу:

- Бизнес сейчас нужно поддерживать в первую очередь для сохранения рабочих мест. Именно работающее население должно стать основой для восстановления экономики после нормализации эпидемиологической обстановки.

Среди наиболее эффективных, на наш взгляд мер – это отсрочка по страховым платежам и возможность через полгода выплачивать ее не полностью, а помесячно в течении года с целью сохранения фонда оплаты труда и недопущения «второй волны» неплатежей после окончания льготного периода. Также большим подспорьем для населения станут федеральные субсидии работающим и неработающим гражданам и семьям с детьми, а также кредитные каникулы для населения. Нельзя забывать и о поручении Президента Правительству и Центробанку в течение пяти дней предоставить предложения по действующим кредитам организаций и граждан.