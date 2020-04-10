Петербургский эколог: «В конечном счете карантин нанесет природе больше вреда, чем пользы»

Коронавирус очистил каналы Венеции и рассеял смог над Италией. А как обстоят дела в Петербурге – городе рек и парков?

– В целом в Петербурге качество атмосферного воздуха улучшилось, – сообщил «Комсомолке» начальник сектора экологического мониторинга отдела регулирования в сфере охраны окружающей среды Комитета по природопользованию Дмитрий Аземов. – Это еще раз подтверждает, что основной вклад в его загрязнение вносит автомобильный транспорт.

ВИДНО НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ

За прозрачностью и безопасностью воздуха в городе на Неве следят 25 автоматических станций. Эта сеть мониторинга отбирает пробы того, чем мы дышим, каждые 20 минут в круглосуточном режиме. Но и без них петербуржцы почувствовали, что на улицах стало свежее.

– Воздух действительно очищается, и это видно даже невооруженным глазом с Пулковских высот: серая шапка смога над Петербургом поблекла, – поделился с «Комсомолкой» наблюдениями председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук. – Причина в том, что машин на улицах стало гораздо меньше. А ведь именно на их совести, а не на совести промышленных предприятий, лежит 80 процентов загрязнения воздуха.

По данным станций автоматического мониторинга, за почти две недели самоизоляции воздух на Петроградской стороне стал по некоторым показателям до четырех раз чище, чем накануне «нерабочей недели»: меньше стало и пыли, и газов. Аналогичная картина наблюдается и в других районах города.

– Если 27 марта концентрация диоксида азота (тех самых выхлопных газов. – Прим. ред.) в целом по городу составлял 1,2 пдк (предельно допустимой концентрации), а 28 марта – 1,3 пдк, то с 29 марта по 5 апреля она снизилась вплоть до 0,3 пдк, – рассказывает Дмитрий Аземов.

Впрочем, именно накануне «нерабочей недели» большинство петербуржцев ринулись закупаться гречей, туалетной бумагой и прочим необходимым. Многие помнят, как город замер в огромных пробках с вечера пятницы, 27 марта, и вплоть до понедельника, 20 марта. Станции мониторинга зафиксировали всплеск загрязнения воздуха как раз в эти дни.

Живность в парках города тоже пока на вынужденном карантине.Фото: Артем КИЛЬКИН

По сравнению же с показателями середины марта воздух в Петербурге стал нище ненамного. А по отдельным видам летучего «мусора» статистика и вовсе практически не изменилась.

– 17 марта, во вторник, концентрация диоксида азота в среднем по городу составляла 0,9 пдк, – отмечает Аземов. – Сейчас же она держится на уровне 0,3-0,7 пдк и зависит от конкретных районов и конкретных метеоусловий. Сильного падения концентрации у нас не наблюдается, как, например, в Китае, мегаполисы которого всегда славились ужасным качеством воздуха. А потому, стал ли воздух в городе чище за последнюю неделю, говорить пока рано: изменения показателей есть, но незначительные.

ИЛИ ЭКОЛОГИЯ, ИЛИ ЭКОНОМИКА

То, что природа быстро среагировала на отсутствие людей и машин на улицах, специалистов не удивляет. Оказывается, для очищения воздуха даже в мегаполисе на Неве достаточно пары дней карантина и хорошего дождика. А вот с водой, растительностью, почвой (и, кстати, с человеческим организмом тоже) не все так просто: они вредные вещества накапливают.

– Чтобы очистились водоемы и почву Петербурга, не хватит никакого карантина, – объясняет Юрий Шевчук. – Дело в том, что вода, которая сейчас течет в Неве, имеет 12-летнюю историю: она вышла из болот Новгородской области и родника в Карелии 12 лет назад, потом путешествовала под открытым небом, вливалась в другие речки, отстаивалась в Ладоге целых семь с половиной лет, – и лишь потом оказалась в гранитных набережных Петербурга.

Это объясняет, почему дельфинов в Неве ждать не стоит, даже если просидеть в карантине полгода.

Как долго продлится живительный для природы эффект коронавируса? Прогнозы, увы, неутешительные.

– Экологический подъем, в том числе очищение воздуха, наблюдается при каждом экономическом спаде. Аналогичная картина была в 90-х. Но потом все очень быстро вернулось, и с удвоенной силой, – объясняет Шевчук. – Сейчас предприятия терпят убытки. Когда изоляция кончится, люди станут усиленно восстанавливать экономику. И экономить. А первым пунктом, как сэкономить, обычно стоит пренебрежение очисткой выбросов. Поэтому стоит ожидать удара по экологии от промышленности. Скорее всего, в конечном счете, совокупный вред окажется больше, чем польза. Именно так произошло 20 лет назад.