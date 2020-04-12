Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 апреля 2020 года: 69 новых случаев

В России продолжает медленно, но верно увеличиваться количество заболевших новым коронавирусом COVID-19. В стороне от этого невеселого процесса не остается и Северная столица: по данным федерального оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 апреля 2020 года составило 69 человек.

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- Всего за прошедшие сутки в России было выявлено 2 186 случаев инфицирования, - приводят в ведомстве последние цифры на текущий момент. - Больше всего - в Москве и Московской области. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа новая болезнь была зарегистрирована у 69 человек.

Таким образом, всего с начала эпидемии коронавирусом нового типа в стране заразилось 15 770 человек.

По мнению экспертов, одна из причин роста заболеваемости - то, что люди часто нарушают режим самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наблюдается рост заболеваемости и в Ленинградской области. Всего за последние сутки новую болезнь там обнаружили у 5 человек. По данным областной администрации, это жители города Мурино, деревень Старая, Вартемяги, Войсковицы и поселка Советский.

Отметим, что по мнению экспертов, новая вспышка заболеваемости может быть вызвана тем, что люди в большинстве своем перестали соблюдать правила домашней самоизоляции. На минувшей неделе в один из дней индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составило 2,7 - ниже, чем во всех городах-миллионниках России.

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