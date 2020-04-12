«Пока врачи прогнозов по выписке не дают»: Концертный директор Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии

Известная советская и российская певица Татьяна Буланова накануне заставила поволноваться своих преданных поклонников. Звезду эстрады экстренно госпитализировали в национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Причиной изначально стало обычное, на первый взгляд, плохое самочувствие. Но, как показали обследования, все оказалось куда серьезнее.

- Татьяна Ивановна где-то за два дня до этого почувствовала себя плохо, - рассказал «Комсомоке» концертный директор певицы Константин Сергеев. – Лучше ей не становилось, поэтому в конце концов она вызвала бригаду «Скорой помощи». Ее увезли в центр Алмазова.

Сейчас певица находится в центре имени Алмазова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Оказалось, что у певицы было предынсультное состояние.Однако, несмотря на серьезность положения, все обошлось сравнительно благополучно: артистке не понадобилась ни операция, ни какое-либо другое серьезное вмешательство. Сейчас Буланова находится в реанимации. По словам Сергеева, она полностью в сознании и уверяет, что чувствует себя хорошо.

- Ей обеспечивают все самое лучшее: медицинские препараты, процедуры, - отметил Сергеев. – Пока врачи никаких прогнозов по выписке не дают, но мы надеемся, что все будет прекрасно.