2020-04-13T12:20:04+03:00
Звезды

Сергей Шнуров спел песню в свой 47-й день рождения на самоизоляции

Музыкант поведал, как отмечает праздник
Лилия КОЗЛОВА
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Комментарии: comments6
13 апреля Шнуров отмечает день рождения13 апреля Шнуров отмечает день рожденияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Знаменитый музыкант, а теперь еще и политический деятель Сергей Шнуров в понедельник, 13 апреля 2020 года, отмечай свой 47-й день рождения. Так совпало, что праздничная дата у певца выпала на время режима самоизоляции из-за коронавируса. В связи с этим Шнуров спел небольшую песню о том, как он собирается провести этот день.

-А я сижу на карантине

Пиво не везут, бодун

Как хорошо, что день рождения только раз в году, спел Шнуров на мотив знаменитой песни крокодила Гены «А я играю на гармошке».

Музыкант одет по домашнему – в рубашке, шортах, босиком. А рядом с ним на полу стоит бутылочка виноградного напитка. Видимо, с утра уже начал принимать поздравительные тосты.

Подписчики звезды уже начали писать в комментариях свои поздравления, а также передавать приветы своим близким, у которых день рождения совпадает со Шнуровым.

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Шнуров спел песню по случаю своего дня рождения
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ИСТОЧНИК KP.RU

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