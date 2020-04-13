2020-04-13T13:40:31+03:00
Общество

Закрытие храмов в Санкт-Петербурге: Пасха 18 апреля 2020 года пройдет без прихожан

Из-за коронавируса богослужения с 14 по 19 апреля будут проводиться без посетителей церквей
Лилия КОЗЛОВА
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Храмы Санкт-Петербурга закроются для прихожан из-за коронавируса с 14 по 19 апреляХрамы Санкт-Петербурга закроются для прихожан из-за коронавируса с 14 по 19 апреляФото: Артем КИЛЬКИН
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Впереди один из важнейших праздников православных верующих – Пасха. Однако в этом году отмечать ее придется дома, а не в церкви. Храмы Санкт-Петербурга закрылись для прихожан с 14 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Новые правила на период «вредоносного поветрия» установил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- Как вы знаете, мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде, что эпидемия умалится. К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в Санкт-Петербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы в грядущие великие и святые дни не представляется возможным. Прихожан много, а храмов, особенно в спальных районах, по-прежнему не хватает, - говорится в сообщении митрополита.

В богослужениях, особенно на праздник Пасху, в церквях города будут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Все остальные верующие смогут присоединиться к молитвам онлайн.

- Как вы понимаете, данная мера в высшей степени вынужденная, и никто бы на нее не пошел, будь хоть небольшая возможность поступить иначе. Господь, видимо, нас испытывает. Кому дорог храм, должны понести скорбь и хранить терпение, чтобы, когда все закончится, с большим усердием посещать богослужения и больше ценить возможность свободно молиться в доме Божием, - отметил Варсонофий.

Епархия поручила настоятелям всех храмов сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме, разместив информацию на стендах и страницах приходов в соцсетях, иными доступными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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