В Санкт-Петербурге начнут лечить от коронавируса переливанием крови

Скоро и в Санкт-Петербурге смогут лечить больных COVID-19 методом переливания крови. Донорами станут те, кто уже переболел этой заразой. Сейчас готовится организационный приказ. Об этом заявила на пресс-конференции главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина.

Первым в мире метод переливания плазмы крови больным COVID-19 опробовал Китай в первой половине февраля. В конце марта его одобрили в США. А недавно к этому списку присоединилась Россия. Пока только в Москве опробовали новую методику лечения коронавирусной инфекции: переливание плазмы крови получили семь пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.

- Мы тоже готовимся к осуществлению этой процедуры, - отметила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина. - Никаких технологических препятствий для ее реализации как в Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, так и в других учреждений города нет.

Однако, по ее словам, в Петербурге нет возможности осуществлять титрование антител, т.е. определять наличие антител и в какой степени активности они находятся в организме.

- У нас есть аппараты плазмофереза. Будет осуществляться серьезный отбор пациентов, потому как нормативных документов на этот счет нет, - добавила Засухина. - Москва предложила взять легкую и среднюю степень течения болезни. Наверное, это оправдано. Она обратила внимание на то, что брать кровь для переливания, по рекомендации ВОЗ и действующим документам, рекомендуется после 30 дней, как человек перенес заболевание.

- Сейчас готовится организационный приказ. Хочется надеяться, что возможно и не потребуется в Санкт-Петербурге таких серьезных методов лечения. Но если это будет нужно, то будем к этому готовы, - подчеркнула Татьяна Засухина.