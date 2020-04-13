Не медовый месяц: Как молодожены из Санкт-Петербурга из-за коронавируса выживают на Пхукете

Вместо отдыха на живописных пляжах - катание по острову на байках, вместо беззаботных прогулок – штрафы за появление на улице без медицинской маски. Так сейчас живут российские туристы в Пхукете, ожидая заветный самолет на родину.

Молодожены Дарья и Юрий Яковлевы отправились на солнечный остров в свадебное путешествие. Прилетели 11 марта, когда в этом райском уголке не было и следа коронавируса. Но за месяц ситуация кардинально поменялась: на Пхукете объявили карантин. Обратные билеты стали стоить заоблачных денег, а на эвакуационные рейсы в Россию, как выяснилось, не так уж просто попасть. Медовый месяц стал первым серьезным испытанием для семьи.

Если выйти на улицу без маски, можно схлопотать штрафФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы не смогли улететь в прошлую пятницу, потому что нас не было в списках. Хотя все необходимые анкеты мы заполнили, - говорит Дарья в беседе с «Комсомолкой». – Сейчас общаемся в различных чатах с посольством, они уверяют, что еще будут рейсы в Россию. Надеемся, что через две-три недели улетим.

Между районами острова перемещаться нельзяФото: Предоставлено "Комсомолке"

Дарья и Юрий живут в гостевом доме. Сейчас они здесь единственные туристы. Однако от затянувшегося медового месяца пара не в восторге: на Пхукете закрыли все пляжи, запретили купаться и перестали продавать спиртное. А за появление на улице без медицинской маски грозят серьезные штрафы: на российские деньги это примерно 40 тысяч рублей.

- Мы пока получили штраф на две тысячи рублей – за выход на пляж, - делится петербурженка. – И это мы еще легко отделались! Я слышала, что людей увозили в участок и накладывали штраф по 40 тысяч рублей на каждого взрослого. И это за купание в море.

Понежиться на солнышке, любуясь морем, теперь не получитсяФото: Предоставлено "Комсомолке"

Из-за того, что пляжный отдых сейчас может знатно ударить по карману, супруги Яковлевы сменили шезлонги на байки и теперь катаются по острову, любуясь окрестностями.

- Гулять сейчас можно только по территории района, выходить за его пределы нельзя. Но здесь и на суше очень красиво – горы вокруг. Ездим, смотрим остров, - рассказывает Дарья.

Теперь на Пхукете доступен только трезвый отдыхФото: Предоставлено "Комсомолке"

За санитарными условиями тайцы очень внимательно следят: на улице и в магазинах есть пункты, где мерят температуру, а при входе в супермаркеты всем предлагают обработать руки антисептиком. Порадовало петербуржцев и отношение к ним местных жителей. По словам Дарьи, тайцы всеми способами стараются помочь застрявшим на чужбине русским и поддержать их.

За соблюдением санитарных норм тайцы следят очень внимательноФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы здесь познакомились с нашими российскими ребятами, которые жили в заброшенном буддийском храме, потому что у них закончились деньги, - делится Дарья. – Им местные жители все это время приносили продукты. Не оставили в беде. В результате у них столько всего оставалось, что они написали в чате: «Приезжайте, забирайте манго и ананасы! Остаются лишние». Мы приехали, пообщались. А сейчас, насколько я знаю, люди скинулись и сняли им жилье.