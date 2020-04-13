Автомобили волонтеров акции #МыВместе заправят бесплатно

По сообщению «Газпром нефти», компания безвозмездно обеспечит бензином и дизельным топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы оказывают помощь находящимся в группе риска пожилым людям во многих регионах России. С помощью более 1000 карт сети АЗС «Газпромнефть», которые были переданы координаторам акции, волонтеры смогут бесплатно заправлять автомобили по всей территории страны.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе объединяет волонтеров общественного движения «Волонтеры-Медики», Ассоциации волонтерских центров и Объединенного народного фронта. В условиях пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, которые находятся в зоне риска, даже в самые удаленные и труднодоступные районы.

Возможность бесплатно заправлять топливом машины волонтеров стало частью комплексной программы «Газпром нефти» по противодействию COVID-19. Компания запустила масштабное тестирование на коронавирус сотрудников, задействованных в обеспечении непрерывного производства на своих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях по всей стране. Ежедневно проводится дезинфекция на заводах и технологическом транспорте, организован врачебный контроль за состоянием здоровья, все предприятия обеспечены индивидуальными средствами защиты сотрудников. Применяются схемы разграничения потоков на проходных, бесконтактная передача смен и вахт.

Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней. Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные зоны, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческий персонал, имеющий возможность выполнять работу дистанционно, переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий «удаленного офиса».