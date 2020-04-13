Переехал на машине девять раз: Бизнесмен изуродовал мать троих детей из-за ревности

Жители двора на Перевозной набережной в Петербурге проснулись в 7 утра от резкого шума, женского крика и свиста колес. Прямо под их окнами 35-летний бизнесмен, по версии следствия, пытался жестоко убить жену, которая вышла на прогулку с собакой. Антон Воронов за рулем Киа Рио ударил по газам и сбил женщину, после чего стал наезжать на лежащую мать троих своих детей снова и снова… Что стало причиной трагедии, так напоминающей историю москвички Риты Грачевой, которой муж в приступе бешенства отрубил ей кисти рук?

ЗА 15 ЛЕТ ДО ЭТОГО

2005 год, лето, речной трамвайчик, вид на набережные Санкт-Петербурга с большой Невы. Отношения начинающего 20-летнего бизнесмена Антона и 19-летнего дизайнера Лидии развивались романтично. Меньше через год после знакомства бурный роман перетек в свадьбу. Родители девушки отдали молодым трехкомнатную квартиру. И, казалось бы, в семье Вороновых все шло по плану – сначала родился сынишка, спустя пару лет дочка, а четыре года назад еще один мальчик. Счастливые родители воспитывали детей и мечтали о большом загородном доме. Но вдруг крепкий брак дал трещину…

Антон пытался вернуть свою женуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Никаких измен или любовников в их семье за эти 15 лет не было, - уверена подруга Лидии Ольга Веселова. – Единственная проблема - Антон любил приложиться к бутылке. Выпив, начинал буянить. Но он давным-давно закодировался.

Все детали личной жизни Вороновых, знакомые, конечно, не знают. Но говорят, что проблемы начались полтора года назад. И не из-за алкоголя. Мол, в отношениях пропала искра, «заел» быт. Деньги в семье, конечно, поначалу приносил Антон – он сдавал в аренду катера (этот бизнес достался от отца – прим. ред.), курсирующие по Неве. Но и жена без дела не сидела: она работала на этих же судах экскурсоводом.

- Они стали жить, как соседи, - продолжает Ольга. - Лида все время пыталась реанимировать отношения, она хотела романтики. Именно на это она жаловалась. Если бы Антон Лиду бил, думаю, она бы рассказала…

А, может быть, просто молчала, от стыда. Как молчала известная на всю страну Рита Грачева… Полтора года назад терпение у Лидии кончилось, и она подала на развод. Процесс затянулся, поэтому еще полгода супруги жили вместе.

ВЗЛОМАЛ СОЦСЕТИ И НАНЯЛ СЛЕЖКУ

- Антон одумался, начал дарить цветы, говорил, что ее безумно любит и хочет вернуть, - вздыхает Ольга. – Он думал, что это просто очередная ссора. Повздорили и помирились. Не верил в то, что Лида решила идти до конца.

В итоге в декабре суд поставил точку в отношениях Вороновых и узаконил разрыв. Но Антон не сдавался, подал апелляцию и начал параллельно буквально терроризировать супругу.

Лидия сейчас в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он снял квартиру напротив их дома и начал слежку, - рассказывают знакомые Лидии. – Нанял каких-то хакеров, которые взломали все ее странички в соцсетях. Читал наши переписки и звонил всем ее подругам. Смеялся: «За вами следят многие». Рассылал сообщения: «Я все равно ее верну».

Лидия денег у мужа не просила. В это время она уже работала по специальности – дизайнером интерьера, у петербурженки было много заказов и она вполне могла обеспечить себя и детей. У Антона же дела в бизнесе не особо шли в гору, и он устроился работать в такси.

- Антон понимал, что одно обустройство ресторана – это 120 тысяч рублей, и если у нее будут деньги, то она точно к нему не вернется, - вспоминают близкие семьи. - Он стал обзванивать ее работодателей. Писал, что она плохой дизайнер.

Пока дети были в школе, мужчина приезжал в совместную квартиру и устраивал там погромы: разрезал одежду, порвал все документы, даже материнский капитал. Лидия вызвала полицию, Антона забрали в отделение.

- Но какой он хитрец, на допросе клялся и божился, что оставит Лиду в покое, она поверила и забрала заявление. Это было большой ошибкой, - сокрушается Ольга Веселова. – После этого ситуация стала еще серьезнее. Он, видимо, решил отомстить и вызвал опеку, пожаловался, что супруга не дает ему видеть детей! Началось разбирательство. Антон выставил фотографию в соцсетях Лиды, где она в нижнем белье после родов, постоянно угрожал. Она снова обратилась в полицию. Но ей ответили: «Не надо через нас решать семейные проблемы».

Лидия работает дизайнеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЕЕ СОБИРАЛИ ПО ЧАСТЯМ»

Так дошло и до трагедии… Месяц назад Лидия ездила отмечать с подругами за город Международный женский день. 9 марта вернулась домой, ее как раз заглянул поздравить с прошедшим праздником знакомый семьи – Александр. Вместе они вышли на улицу. Лида пошла выгуливать собаку, а приятель – в магазин.

- Антон, видимо, посчитал, что у них роман, - вспоминает Ольга. – Набросился на Сашу, который пытался ему что-то объяснить, вразумить. Тогда он запрыгнул в машину и хотел задавить его. Снес три машины. Саша успел встать между автомобилями и не пострадал.

Тогда и произошло неожиданное. Ревнивец резко повернул руль в сторону Лидии и дал по газам… Сбив свою бывшую жену, Антон наезжал на нее снова и снова. А она продолжала держать за поводок собаку… Наконец, остановился, на десятый раз…!

- Лида перенесла уже 15 операций, - плачет подруга. - Медики полностью собрали ей тазобедренный сустав по крупицам, у нее нет одной ягодицы, от таза до женских половых органов все разорвано, ампутирован палец на руке. Ей пересаживают кожу. Я не могу об этом даже говорить…Она звонит и плачет.

Антон первое время был под подпиской о невыезде, но позже его все-таки посадили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Детям Антон сказал, что сбил мать случайно.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Артем Баконин, адвокат:

«Здесь нужно доказать особую жестокость»

- По данной статье могут дать условный срок, но надо подробно изучить дело. Надо смотреть, первый ли раз он совершил преступлению, угрожал ли он убийством ранее. И в данном случае следователи правильно квалифицировали преступление и отправили мужчину в СИЗО. Если в суде будет доказано, что здесь была особая жестокость, то его, конечно, отправят в колонию.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Светлана Бояринова:

«В отношениях никогда не нужно терпеть, даже ради детей»

- Не бывает, что человек резко становится таким, жестокость явно проявлялась и ранее. Если человек понимает, что партнер его эмоционально насилует, давит, унижает, манипулирует, лучше сразу дистанцироваться. У человека в данном случае явно включилось маниакальное преследование, пограничное расстройство, измененное сознание. И с таким самостоятельно справиться невозможно. Главное, не терпеть! Нет таких фраз: «Терпеть ради детей». Детям нужен хороший папа. Если нет хорошего папы, то лучше без него, чем дети будут наблюдать такие отношения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рита Грачева:

«Нам нужен закон о домашнем насилии»

История Лидии Вороновой один в один повторяет случай, произошедший с одной из самых известных жертв домашнего насилия 27-летней Маргаритой Грачевой. Три года назад девушка подала на развод со своим мужем – жителем подмосковного Серпухова Дмитрием Грачевым. После этого супруг начал преследование, а после вывез свою бывшую жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук.

- С законом о домашнем насилии у нас пока все сложно и теперь из-за пандемии коронавируса все зависло, - говорит Маргарита Грачева. – Хотя насилие сильно возросло. Сейчас с этим прямо тяжело стало. Теперь ведь никуда не выйдешь из квартиры. В полицию в таких случаях нужно обязательно обращаться, снимать побои. Но в моем случае это не помогло. Я за месяц до случившегося обращалась в МВД. Поэтому, нам важно чтобы был закон о домашнем насилии.