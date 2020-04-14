«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции

«УЧАСТКОВЫЙ ДАЖЕ ЕДУ ПРИНОСИТ»

- Вот если кто-то из больных коронавирусом сбежит, репортаж будет огонь! - встречаем мы шутками участкового уполномоченного Адмиралтейского района в здании полиции.

- Вы что?!, - машет руками Кирилл Степанов. – Это же ЧП. Не надо нам такого. Вы представляете, что тогда начнется? У людей сразу мысли: а если он пойдет ко мне в парадную, в мой лифт, тогда меня заразит? И все - настоящая паника. А в нынешних условиях это никому не нужно.

У участкового список, в котором все, кто сидит на карантинеФото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с полицейским мы собрались в «карантинный рейд». Сейчас стражам порядка приходится и этим заниматься. У участкового с собой маска и перчатки. В кармане лист бумаги со списком в 55 имен. Это все люди из зоны риска - приехавшие недавно из-за границы и контактировавшие с ними.

- Мы по возможности общаемся с людьми по домофону или через дверь, – объясняет полицейский, надевая средства защиты. – В крайнем случае – на расстоянии двух метров. Тогда вот и нужны эти осторожности.

Сотрудник Роспотребнадзора вместе с полицейским проверяет соблюдают ли люди карантинФото: Олег ЗОЛОТО

Позже к «коронавирусному дозору» присоединился главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора Петербурга Дарья Погасеева. Ну, все в сборе? В путь!

- Держим дистанцию – это первое, - перед прогулкой наш отряд консультирует замначальника по охране общественного порядка УМВД по Адмиралтейскому району Игорь Прудников. – Проверяем информацию – это второе. Вот вчера поступило сообщение: «Больная коронавирусом сбежала из больницы». Оказалось, что она не больная, а контактная, и не сбежала, а просто вышла. Ее нашли, вопрос решили. Но изначально подано все было иначе. Так что ухо востро!

Общаться с людьми лучше через дверьФото: Олег ЗОЛОТО

Начали мы с объезда людей на карантине. По пути на первый адрес, участковый делился опытом.

- На самом деле, люди у нас очень дисциплинированные. Мало кто хочет стать возможным разносчиком инфекции, - разговорился Кирилл Степанов. – Бабушки, к примеру, все на карантине. Никаких мер к ним дополнительных и применять не нужно. Они увидели по телевизору: «Президент сказал сидеть дома». И сидят.

На улице участковому никто не попадаетсяФото: Олег ЗОЛОТО

Мы сами увидели, что люди к ситуации относятся с пониманием. Да и для многих, как оказалось, проверяющий - единственный, кто скрашивает серые будни заточения.

- Есть молодой человек на моем участке, сидит в квартире один, - улыбается полицейский. – Каждый день мне свои селфи шлет, пишет: «Посмотрите, я дома». Скучно ему, развлекается так. Но я не против. А вот у моего коллеги на участке и вовсе одинокий мужчина, которому даже продукты никто не приносит. Что вы думаете? Участковый теперь еду под дверью оставляет. Ну не бросать ведь в беде человека.

Общение по домофону - лучшая защитаФото: Олег ЗОЛОТО

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!»

Говорили недолго, вот уже и первый адрес. Домофон у хозяйки квартиры не работает, поднимаемся на третий этаж сами. Дверь распахивает улыбающаяся Людмила Семенова (имя изменено – прим.ред.).

- Последний день у меня сегодня! – радуется она визиту патруля. – Чувствую себя прекрасно. Кашля нет, температуры нет, каждый день измеряю! Никуда не хожу, карантин не нарушаю. Видите, товарищ участковый!

У женщины последний день карантинаФото: Олег ЗОЛОТО

Тут наш позитивный разговор прервали какие-то крики. Оказалось, что в коммуналке этажом ниже не поделили что-то две соседки почтенного возраста.

- Она мне спать не дает, шумит, стучится ко мне в комнату! - начинает тараторить одна из бабушек. Вторая подхватывает: «Да меня здесь никто не любит». Понять, из-за чего ссора сложно. Но участковому быстро удается успокоить дам. На прощание он дает им свои визитки.

В коммуналках ругаются бабушкиФото: Олег ЗОЛОТО

- Люди на взводе, не только пенсионеры, - делится участковый. – Все сидят дома. Работы нет. У многих нет денег. Все закрыто, никуда не сходить. Начинаются бытовые проблемы. Наша задача максимально успокоить людей. Объяснить, что можно делать, а что – нет.

Идем дальше. В следующей по списку квартире нас встретила супружеская пара преклонных лет. А в третьей квартире никто не открывал. Так – насторожились журналисты, вот он – беглец! Но полицейский нас разочаровал.

- Мужчина заранее предупредил, что будет изолироваться на своей даче. Так что это дополнительная проверка.

Обход завершен и на улице можно снять маскиФото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО МЫ С КОТОМ

Нарушителей карантина во время обхода квартир не нашлось. Но наш день патрулирования еще не окончен. Мы спешим уже к другим полицейским – сотрудникам ППС. Вместе с ними идем на детскую площадку. Недавно в Пушкине был случай: оштрафовали на 15 тысяч мужчину, который вышел поиграть с сыном. Ведь в городе действует запрет: в парках, скверах, на детских и спортивных площадках находиться нельзя. Посмотрим, усвоили ли этот урок горожане. Приближаемся. Видим, что сигнальных лент нет, на качелях качается пенсионер, наслаждается солнышком, закину голову к небу. Наше присутствие явно помешало его блаженству.

- Не могу уже сидеть в четырех стенах, - вздыхает мужчина. Полицейские вежливо ему объясняют: «Вы в зоне риска. Лучше побудьте дома для вашей же безопасности». Распрощались мирно.

Пенсионер нежился на площадкеФото: Олег ЗОЛОТО

Следующая точка – Александровский сад. Там на лавочке заприметили молодую парочку.

- Вы знаете, что посещение парков запрещено? – обращаемся мы к ним.

- Мы кошку выгуливаем, живем в 100 метрах отсюда, - тычет пальцем в дом напротив парень.

Сотрудники ППС просят граждан не нарушать введенные правилаФото: Олег ЗОЛОТО

- А где кошка? - удивляются полицейские. Молодой человек распахнул пальто, а там за пазухой клубочком свернулась спящая красавица. Усатой-полосатой не понравилось, что ее потревожили. Она потянулась и еще удобнее устроилась на коленях. Нарушают, конечно, но тут можно обойтись профилактической. Влюбленные ушли домой и пообещали больше в парк не ходить.

Пара вышла на прогулку с кошкойФото: Олег ЗОЛОТО

У СОСЕДА КОРОНАВИРУС?

Пока едем к следующему скверу, полицейским поступает вызов: «В больнице скончался пенсионер. Подозрение на коронавирус. Нужно проверить соседей в коммуналке. Но дверь врачу никто не открывает». Наши стражи порядка резко меняют планы и разворачиваются. Приходим, а у подъезда уже ждет участковый, врач и медсестра.

- Так, близко к людям не подходим и надеваем защитные костюмы, - быстро скомандовал врач. - Ничего не трогаем. Смотрим на расстоянии.

Дверь полицейским открывают быстрее, чем медикамФото: Олег ЗОЛОТО

Дверь полицейским открыли по первому требованию. В квартире живут трудовые мигранты. Дедушка-сосед жил в комнате один, заграницу никто из коммуналки не ездил.

- Сейчас возьмут мазки на анализ, вам вручит предписание. Две недели нужно будет провести дома, - пояснят участковый.

Мужчины в шоке от того, что их закрывают на карантинФото: Олег ЗОЛОТО

- Как дома, почему? У меня суд скоро. Я должен туда явиться! – начал возмущаться один из жителей квартиры.

- В суд нужно позвонить, предупредить, что вам выходить нельзя, - убеждают его.

Мужчины не рады карантинуФото: Олег ЗОЛОТО

Новые правила среди мигрантов вызывают ажиотаж. Но бунт поднимать они не хотят. Со всем вежливо соглашаются.

- Температуры ни у кого нет. Признаков заболевания тоже, - выходит из квартиры врач. – Но лучше этим людям посидеть дома, пока все не прояснится. Пенсионера забрали 10 дней назад. Он сам передвигался только по квартире. Никуда не выходил. Давно болел. Да у него диагноз пока не подтвержден.

Журналистов "КП" ради предосторожности тоже одели в костюм защитыФото: Роман ЛЯЛИН

Пока разбирались с мигрантами, уже и вечер наступил. Какие выводы мы сделали? Сейчас всем сложно и посидеть дома – одно из тех решений, которое поможет всем. А еще мы по ту сторону баррикад оценили, как же сложно тем, кто борется с заразой и ее последствиями. Да просто на одном примере. Защитный костюм, маски и очки – тот еще наряд. Наш журналист был в нем всего 15 минут, почти не шевелился, и то ощутил, как это некомфортно. А вот врачу и полицейским приходилось перемещаться в таком одеянии по квартире. В больнице же медики весь день трудятся в таких костюмах весь день.

Голуби, судя по всему, перестали бояться людейФото: Олег ЗОЛОТО

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что в суды Санкт-Петербурге поступило более ста материалов за нарушение карантина по статье 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Часть нарушителей карантина сообщили судьям, что ездили в гости, некоторые пошли гулять с детьми и навещать родителей. Один не выдержал разлуки с любимой. Суд по этой статье штрафует на 500 рублей. Также ранее в Петербурге был выписан первый штраф за посещение детской площадки – 15 тысяч рублей.