Изодранного собаками детеныша тюленя спасли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается сезон спасения детенышей морских млекопитающих. Сейчас на реабилитации в очистных сооружениях «Водоканала» в Репино находятся уже 24 пациента. Последнего – ладожскую кольчатую нерпу – нашли в понедельник, 13 апреля 2020 года, в поселке Морозово. Малышку обнаружили местные жители и вызвали специалистов.

Детеныши очень худые и маленькие для своего возраста / Фото: Водоканал

- Нерпенок был сильно истощен. При нормальном весе 15-16 килограмм, нерпенок весит всего 6,5 килограмм. Голова и глаза белька поклеваны птицами, - рассказали в «Водоканале».

От жутких ран страдает и еще один новый пациент центра реабилитации. В воскресенье, 12 апреля, сотрудники порта «Усть-Луга» нашли самочку серого тюленя в Лужской губе Финского залива. Животное было сильно истощено и провело на берегу около суток. Зоологи оценивают его состояние, как тяжелое.

Малышей часто атакуют птицы и собаки / Фото: Водоканал

- За время пребывания на суше тюлененок подвергся нападению стаи бездомных собак и был сильно покусан. В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих самка серого тюленя находится под круглосуточным наблюдением специалистов, ей обработали раны и продолжают лечение, - успокоили специалисты.

В центре с начала 2020 года появились 24 пациента / Фото: Водоканал

Работники центра отметили, что для размещения животных используют укрытия, приготовленные для проекта «Дом для нерпы». Он стал уютным и удобным боксом для карантинированния малышей.

Карантин малыши проходят в специальных боксах / Фото: Водоканал

Все тюленята и нерпята проходят реабилитацию по плану. Больше половины ластоногих уже самостоятельно едят рыбу. Это часть адаптации к жизни на воле, перед выпуском в Финский залив, который ориентировочно запланирован на начало мая.

В центре они проходят реабилитацию и набираются сил до возвращения в родную среду / Фото: Водоканал

Напомним, что в случае обнаружения детеныша нерпы или тюленя на берегу следует сообщать по телефону Горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы: 699-23-99.