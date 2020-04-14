2020-04-14T14:09:42+03:00
Общество

Готовимся к Пасхе: где в Петербурге купить праздничную выпечку

В помощь хозяйкам сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» выпустит ограниченную партию фирменных кексов
Любовь Холопова
Поделиться:
Партия пасхальных кексов освящена батюшкой Владимиром. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок».Партия пасхальных кексов освящена батюшкой Владимиром. Фото предоставлено пресс-службой компании «Теремок».
Изменить размер текста:

Пасха – праздник семейный, наполненный душевным покоем, радостью общения с близкими и непередаваемым ароматом домашней выпечки. Царем праздничного стола по праву считается пасхальный кулич или кекс – один из символов Светлого Воскресенья.

Хозяйки знают: чтобы выпечка получилась нежной, пышной, тающей во рту, одного «правильного» рецепта недостаточно. Должны, что называется, сойтись звезды, ведь в кулинарном деле все имеет значение, от качества используемых продуктов до настроения!

Для тех, у кого нет желания и времени экспериментировать, есть готовое решение. В этом году сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» вновь позаботилась о петербуржцах и в преддверии праздника выпустит ограниченную партию фирменных пасхальных кексов, несмотря на карантин.

Чем же хороши теремковские кексы?

В первую очередь, качеством! Компания принципиально не использует искусственные добавки и усилители вкуса, в состав кексов входят только натуральные ингредиенты.

- Прежде, чем продукт поступает в продажу, наши кондитеры многократно совершенствуют рецепт, чтобы на выходе получилось по-домашнему вкусно. Мы готовим для своих покупателей так, как это делает хорошая хозяйка для своих родных, - говорят в «Теремке».

В тесто добавляют густую сметану, благодаря которой бездрожжевое тесто становится воздушным и приобретает сладковато-сливочный вкус. Кстати, на отсутствии хлебопекарных дрожжей стоит сделать отдельный акцент: если по каким-либо причинам ваш рацион предусматривает исключение дрожжевых культур, теремковские кексы вы можете есть без опасений за собственное здоровье.

Ну и еще один бесспорный плюс – доступная цена.

– Пандемия не только изменила привычный для всех нас уклад жизни, но и вызвала ряд процессов в экономике, негативно отражающихся на доходах множества людей. Понимая это, мы установили на пасхальные кексы демократичную цену в 150 рублей, чтобы как можно большее количество семей смогли порадовать себя и своих домочадцев в светлый праздник Пасхи, – рассказали в сети ресторанов домашней кухни «Теремок».

Приобрести свежие кексы, приготовленные с любовью, можно будет только в период с 17 по 19 апреля в петербургских ресторанах «Теремок» или через сервисы доставки Яндекс Еда и DeliveryClub. Количество ограничено! Адреса работающих в Санкт-Петербурге ресторанов можно посмотреть здесь.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Хочу уехать и спрятаться от всего»: Петербургский ресторатор, объявивший ультиматум властям, объяснил, почему передумал открываться
Александр Затуливетров заявлял, что назло всем запретам откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого власти не введут режим ЧС
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Новости 24
С начала года в Петербург привезли 6,5 тысяч тонн креветок
Более 600 предпринимателей воспользовались поддержкой правительства Санкт-Петербурга из-за коронавируса
Одинокий лабрадор всю ночь просидел на улице в ожидании хозяина в Санкт-Петербурге
Стоял на балконе и пылал: в Новгороде на глазах пожарных заживо горел человек
Более 5 тысяч планшетов для дистанционного обучения школьникам и студентам собрали в Санкт-Петербурге
Школьницу изнасиловали в лифте дома в Санкт-Петербурге
Салон красоты наказали за покраску волос во время карантина
Три сквера и парка внесут в «зеленую книгу» Санкт-Петербурга
С начала пандемии коронавируса в суды Петербурга поступило 193 дела о нарушении карантина
Лже-врач обокрала 90-летнюю петербурженку, напугав болезнью
Более 40 пьяных водителей поймали в Санкт-Петербурге за выходные
Власти Ленинградской области рассказали, где выявлены новые случаи коронавируса
В Петербурге полностью остановили пассажирскую навигацию
Совестливый вор признался полиции, что украл плиту в Санкт-Петербурге
Более 1,2 тысяч случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Карелии с начала 2020 года
Полиция поймала торговца, утроившего стрельбу на оптовой базе в День космонавтики
Женщину и ребенка спасли из горящей многоэтажки в Петербурге