Готовимся к Пасхе: где в Петербурге купить праздничную выпечку

Пасха – праздник семейный, наполненный душевным покоем, радостью общения с близкими и непередаваемым ароматом домашней выпечки. Царем праздничного стола по праву считается пасхальный кулич или кекс – один из символов Светлого Воскресенья.

Хозяйки знают: чтобы выпечка получилась нежной, пышной, тающей во рту, одного «правильного» рецепта недостаточно. Должны, что называется, сойтись звезды, ведь в кулинарном деле все имеет значение, от качества используемых продуктов до настроения!

Для тех, у кого нет желания и времени экспериментировать, есть готовое решение. В этом году сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» вновь позаботилась о петербуржцах и в преддверии праздника выпустит ограниченную партию фирменных пасхальных кексов, несмотря на карантин.

Чем же хороши теремковские кексы?

В первую очередь, качеством! Компания принципиально не использует искусственные добавки и усилители вкуса, в состав кексов входят только натуральные ингредиенты.

- Прежде, чем продукт поступает в продажу, наши кондитеры многократно совершенствуют рецепт, чтобы на выходе получилось по-домашнему вкусно. Мы готовим для своих покупателей так, как это делает хорошая хозяйка для своих родных, - говорят в «Теремке».

В тесто добавляют густую сметану, благодаря которой бездрожжевое тесто становится воздушным и приобретает сладковато-сливочный вкус. Кстати, на отсутствии хлебопекарных дрожжей стоит сделать отдельный акцент: если по каким-либо причинам ваш рацион предусматривает исключение дрожжевых культур, теремковские кексы вы можете есть без опасений за собственное здоровье.

Ну и еще один бесспорный плюс – доступная цена.

– Пандемия не только изменила привычный для всех нас уклад жизни, но и вызвала ряд процессов в экономике, негативно отражающихся на доходах множества людей. Понимая это, мы установили на пасхальные кексы демократичную цену в 150 рублей, чтобы как можно большее количество семей смогли порадовать себя и своих домочадцев в светлый праздник Пасхи, – рассказали в сети ресторанов домашней кухни «Теремок».

Приобрести свежие кексы, приготовленные с любовью, можно будет только в период с 17 по 19 апреля в петербургских ресторанах «Теремок» или через сервисы доставки Яндекс Еда и DeliveryClub. Количество ограничено! Адреса работающих в Санкт-Петербурге ресторанов можно посмотреть здесь.

* Реклама