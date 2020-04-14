Как правильно проверить зрение и грамотно подобрать очки и линзы в Петербурге

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с главврачом сети салонов «Невская оптика» Ниной Троицкой 00:00 00:00

Офтальмолог или оптометрист: кто нужен?

Проблемы со зрением бывают разные. Если разобраться, какой специалист за что отвечает, то решить проблему будет намного проще. Например, профессия врача-офтальмолога не нуждается в дополнительном представлении – она знакома нам с раннего детства. Офтальмолог занимается диагностикой и лечением глазных болезней, а также делает хирургические операции, если они необходимы.

Оптометрист, в свою очередь, занимается исключительно подбором средств коррекции зрения – очков или линз. Во всем мире эта профессия существует давно и хорошо известна, в Европе и в США, например,оптометристы– это люди с высшим образованием. У нас в России оптометристов готовит единственный колледж, который, кстати, находится в Петербурге. Он выпускаетвсего 25 специалистов со средне-специальным образованием в год. Это при том, что оптик в Северной столице более 600!

– Наши соотечественники зачастую даже не знают про такую специальность, как оптометрист и со всеми своими проблемами, касающимися зрения и подбора очков или линз, стараются попасть именно к офтальмологу. Вот только врач, работающий в поликлинике занимается диагностикой и лечением болезней глаз и на подбор средств коррекции у него нет достаточного времени, это не его основная задача. Доктор в поликлинике, конечно, выпишет пациенту очки, но он не сможет так тщательно подобрать средство коррекции зрения, как это сделал бы оптометрист, –рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» врач-офтальмолог, главный врач сети салонов «Невская оптика»Нина Троицкая.

Судите сами: в оптике подбор очковпациенту, у которого нет сложного диагноза и каких-то индивидуальных особенностей, требует минимум 20 минут. На сложную коррекцию, когда человек проходит различные тесты, может уйти больше часа. А на прием врача-офтальмолога в поликлинике отводится всего 10-15 минут!

Врач-офтальмолог, главный врач сети салонов «Невская оптика»Нина Троицкая. Фото: личный архив.

Проверка по правилам

Вывод получается простой: оптометристы и врачи-офтальмологи, работающие в оптике, очки или линзы подбирают более тщательно и к тому же они в курсе самых современных методов и средств коррекции. А таких сегодня немало–это сложные, прогрессивные линзы, всевозможные особенности очковых и контактных линз.

Кстати, обратите внимание: во многих оптиках в нашей страны работают именно врачи-офтальмологи. В процессе работы они обучаются оптометрии в обязательном порядке, и не только грамотно подбирают очки и контактные линзы, но и хорошо знают особенности всех средств коррекции – могут их правильно назначить. Но могут и дать консультацию по офтальмологии, если конечно у данной оптики есть соответствующая лицензия.

Специалисты сети салонов «Невская оптика» тоже регулярно повышают свою квалификацию, проходят тестирование, обучаются более глубокому подбору средств коррекции зрения,с помощью экспертов компаний-партнеров изучают новинки в областиоптометрических средств. У сети оптик есть две лицензии – по медицинской оптике и офтальмологии, а на базе ведущего салона «Невская оптика» (на улице Ломоносова, 5), даже создан специализированный Центр оптометрииОптисс. Там сосредоточены высококлассные специалисты и современное оборудование, которое позволяет подбирать средства коррекции высокой степени сложности как взрослым, так и детям с 12 лет.

Средства коррекции зрения постоянно становятся «умнее»… и красивее! Фото: предоставлено сетью «Невская оптика».

В Центре работают офтальмологи и оптометристы, которые занимаются подбором средств коррекции зрения –очков, и контактных линз, а также экспертизой подбора контактных линз (проверяют, насколько правильно они подобраны) и офтальмологией в области диагностики зрения.

– Мы прекрасно понимаем, что у врачей в поликлиниках просто нет возможности и специальных знаний для подбора средств коррекции зрения пациентам, поэтому и открыли Центр оптометрии, обратиться в который могут все желающие, – добавляет Нина Троицкая.

А еще здесь занимаются профилактикой синдрома «сухого глаза» – проблемой, которая часто возникает из-за активного использования компьютеров и всевозможных гаджетов. Ранняя диагностика этого синдрома позволяет избежать неприятных последствий в виде воспалений и конъюнктивитов.

Помогите своим глазам

Даже если вы хорошо видите и стараетесь поменьше времени проводить с телефоном и у компьютера, имейте в виду: с возрастом зрение так или иначе «упадет». Происходит это потому, что с годами хрусталик в наших глазах уплотняется, становится менее гибким, а мышцы, которые его поддерживают – слабеют. В итоге зрение перестраивается и те, кто прекрасно видел вдаль, начинают хуже видеть вблизи. Если же человек уже носил очки, например, для дали, он чаще всего просто покупает себе вторые – для близи. А ведь альтернатива этому «комплекту» есть!

– Для людей зрелого возраста уже давно разработаны так называемые прогрессивные линзы. Иногда их еще называют мультифокусными– это значит, что фокус у линзы не один, а несколько и благодаря этому они позволяют четко видеть на любом расстоянии, - рассказывает Нина Троицкая.

Это не только очень удобно, но и полезно для здоровья глаз, так как прогрессивные очки убирают усталость и напряжение глаз, создают комфорт. Главное, не тянуть и после сорока лет обратиться к офтальмологу, потому что чем старше человек, тем сложнее ему привыкнуть к прогрессивным линзам. Более того, уже после 30 лет специалисты советуют носить специальные очки или линзы с разгрузкой аккомодации - это позволит сохранить здоровье глаз как можно дольше.

– Технологии не стоят на месте и появляются новые виды оптики для разных видов деятельности – для водителей, офисных работников, пожилых людей. Врачи-офтальмологи не всегда могут об этом знать, потому что сосредоточены на лечении болезней глаз, а вот оптометристы знакомы со всеми новинками средств коррекции зрения, – говорит Нина Троицкая.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать хороший салон оптики?

Есть несколько основных признаков, по которым можно оценить уровень салона оптики.

Документы

У оптики, где вам готовы проверить зрение и подобрать очки, должна быть лицензия на право заниматься медицинской деятельностью. Это может быть лицензия либо по медицинской оптике, либо в дополнение к нейпо офтальмологии. Обычно документы висят на самом видном месте в салоне или их показывают покупателю по первой просьбе. Не могут показать их «здесь и сейчас»? Лучше не рискуйте и поищите другую оптику.

Все документы должны быть на виду. Фото: предоставлено сетью «Невская оптика».

Кабинет

Если вы планируете не только купить очки или линзы, но и проверить зрение, обратите внимание на то, какой в оптике кабинет. Если это тесное помещение с табличкой «ШБ», имейте в виду: проверка зрения в таких условиях может быть опасна для здоровья глаз.

– Кабинет для диагностики в салоне оптики должен быть хорошо оснащен, – предупреждает Нина Троицкая. – Как минимум в нем должен быть проектор знаков (а лучше всего проекционный экран), авторефрактометр, диоптриметр, набор оптических линз, щелевая лампа. Это минимальный набор аппаратуры, необходимой для работы оптометриста и офтальмолога.

Специалисты

Не менее важный момент – специалисты, которые имеют сертификаты или аккредитацию на право заниматься медицинской деятельностью. Посетитель по первой просьбе должен получить эти документы. К большому сожалению, в части оптик нашего города в кабинетах работают наскоро обученные люди, не имеющие ни дипломов, ни сертификатов. Будьте бдительны! Это очень большая проблема, связанная с недостатком специалистов.

– Наши люди очень стеснительные и редко спрашивают лицензии и сертификаты оптики и ее специалистов. А зря! Глаза у нас одни, новые не вырастут, – предупреждает Нина Троицкая.