«Этим людям я нужен»: священник из Петербурга отрекся от сана и стал волонтером для пожилых людей, сидящих на карантине

Из священников - в рядовые волонтеры, помогающие пожилым людям во время карантина. Такой путь проделал петербуржец Владислав Анцибор, который через 25 лет после служения Богу сложил с себя сан и начать жизнь с чистого листа.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ХРАМУ... И ОБРАТНО

- К церкви я пришел еще лет, наверное, в шестнадцать, - рассказывает Анцибор. - Тогда на дворе стояли девяностые, время было непростое. И так получилось, что меня очень увлекли иностранные радиопередачи. И в первую очередь — передачи про религию. Их глушили, запрещали народу слушать. Но все равно они как-то просачивались. Помню это необыкновенное чувство: лежишь ночью с приемником под подушкой, а тебе рассказывают сладкие сказки про идеальный мир.

Служению церкви мужчина отдал 25 лет. Фото: из личного архива героя публикации

«Сказки» оказались настолько завораживающими, что в 16 лет, после первого курса медучилища, Анцибор решил начать новую жизнь и с Камчатки, где родился и жил, уехал на Ставрополье. Работал чабаном, пас овец. Параллельно — изучал церковные каноны, запоминал молитвы и, в конце концов, напросился в деревенскую церковь к местному батюшке, которого просто наповал сразил уровнем своей подготовки. Ну, а там все пошло совсем стремительно: рекомендация в семинарию, учеба в Греции, приглашение в духовную академию в Санкт-Петербург. Последние годы Владислав Анцибор провел в чине настоятеля храма Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте — храма, который, кстати, по его же собственному начинанию и построили. Строгий распорядок жизни, сотни благодарных прихожан — все, как и положено «правильному» батюшке.

- Но в то же время я плотно занимался изучением научной картины мира, - признается мужчина. - И стал понимать, что дальше мне с церковью, возможно, уже не по пути.

Сомнения крепли, и в итоге оформились в отчетливое желание сложить с себя священнический сан. А окончательное решение Анцибор принял, как ни странно, «благодаря» коронавирусу.

- Еще до того, как начались разногласия митрополии и Смольного из-за временного закрытия храмов, я понял, что в условиях эпидемии собирать в одном месте толпы людей — опасно и неправильно, - констатирует наш собеседник. - У меня, например, в храм на службу приходило по 60-70 человек. Из них больше половины — пожилые люди. Так что я бы в любом случае прекратил службы — просто для того, чтобы не создавать условия для распространения инфекции. Тем более я изучал биологию и про этот вирус тоже много читал. Красивый он, конечно, зараза, но лучше с ним не шутить.

Пожилых людей обязали сидеть на карантине, пока не закончится эпидемия. Но следуют этому правилу не все.Фото: Артем КИЛЬКИН

«БАБУШКИ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЫВАЮТ РАЗНЫМИ»

Сейчас мужчина занимается волонтерством: он вступил в городской волонтерский центр и помогает бабушкам и дедушкам, которые сидят на карантине — закупает и привозит продукты и лекарства.

- Вообще, удивительное дело, - смеется Владислав. - Когда ты к тем же бабушкам приходишь как священник, они с тобой всегда дружелюбные, вежливо и уважительно ведут себя и разговаривают. А когда приходишь, как простой волонтер, могут и покапризничать и повозмущаться. Это, пожалуй, стало для меня первым большим открытием после ухода из церкви — то, что бабушки, оказывается, могут быть разными.

В день бывший священнослужитель берет по два-три адреса. На один вызов к нуждающимся в помощи пенсионерам уходит несколько часов: нужно добраться, созвониться, уточнить, что и по какой цене купить в магазине. А иногда бывает так, что бабушки и дедушки сами усложняют своим «благодетелям» жизнь.

- Недавно один пожилой мужчина попросил меня купить лекарство, - вспоминает Анцибор. - Сказал, что оно есть только в двух аптеках... и назвал адреса на противоположных концах города! Делать нечего — я поехал. Ни там, ни там не нашел. А потом оказалось, что дедушка просто неправильно название запомнил. Но это все не беда, разумеется. Этим людям я нужен - а значит, буду им помогать.

Что будет, когда закончится карантин, Анцибор не знает и пока предпочитает об этом не думать. Фото: кадр БелСат-TV

Волонтерский труд упростил бы личный автомобиль, но им наш герой сейчас старается не пользоваться — слишком много денег уходит на бензин.

- Я покинул церковь, можно сказать, в один момент, - признается Владислав. - Заранее никакой «подушки» себе не скопил, новое место тоже не присмотрел. Так что все деньги, которые у меня есть, сейчас в основном кредитные. Стараюсь экономить — благо, в волонтерском центре нам всем выдали бесплатные проездные.

Что будет дальше, он, по словам Анцибора, пока что слабо себе представляет. Говорит, хорошо, что когда-то успел получить второе высшее образование - по специальности «менеджер управления в коммунальном хозяйстве».

- Сейчас я в любом случае никуда не устроюсь — карантин же, все закрыто, - констатирует мужчина. - Ну а как там сложится — время покажет. Пока не хочется загадывать.

ОФИЦИАЛЬНО

В Санкт-Петербургской епархии подробно прокомментировать «Комсомолке» историю Владислава Анцибора отказались.

- Почему мы должны сейчас в Страстную седмицу, перед Пасхой, обсуждать этого «прекрасного человека»? - заявили в пресс-службе. - Нет, извините, комментариев не будет. Ну, ушел и ушел.